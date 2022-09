W połowie maja zakończyła się 16. już edycja "Twoja twarz brzmi znajomo". Uczestników oceniali wówczas Małgorzata Walewska, Katarzyna Skrzynecka, Michał Wiśniewski i Krzysztof Cugowski ( posłuchaj! ), który zastąpił Gromee'ego.

O zwycięstwo rywalizowali Karolina Pisarek, Anna Jurksztowicz, Viki Gabor ( posłuchaj! ), Patryk Cebulski, Maciej Radel, Ania Rusowicz ( sprawdź! ), Andrzej Kozłowski i Danzel. Ostatecznie program Polsatu wygrał ten ostatni. Najwięcej punktów zebrał w czwartym odcinku, gdy wcielił się w legendarnego wokalistę Dżemu - Ryśka Riedla.



"Twoja twarz brzmi znajomo": Robert Janowski za Krzysztofa Cugowskiego

Jesienią rozpoczęła się 17. odsłona programu. Za stołem jurorskim nastąpiła zmiana - z programem pożegnał się Krzysztof Cugowski, który kontynuuje swoją karierę solową z towarzyszącym mu Zespołem Mistrzów. W roli jurora zastąpił go Robert Janowski, który wygrał 15. edycję. W poprzedniej odsłonie gościnnie pojawił się w jury, zastępując nieobecnego Michała Wiśniewskiego.

W gwiazdy estrady przed kamerami wcielają się obecnie Michał Milowicz (nazywany "polskim Elvisem" aktor i wokalista znany z m.in. filmów "Chłopaki nie płaczą", "Poranek kojota", "Kiler-ów 2-óch"), nieco zapomniana wokalistka Kasia Wilk (znana z współpracy z Mezem - "Ważne", "Sacrum", "Mamy siebie") i wszechstronny wokalista Janusz Radek (recitale "Królowa Nocy", "Serwus Madonna", "Dziwny ten świat - opowieść Niemenem", tryptyk oratoryjny Piotra Rubika - "Tu es Petrus", "Świętokrzyska Golgota", "Psałterz wrześniowy"). Ostatnim albumem Radka jest "Poświatowska/Radek - Kim Ty jesteś dla mnie" (2017) do wierszy Haliny Poświatowskiej.

Środowisko aktorów reprezentują z kolei Ewa Błachnio, Katarzyna Polewany, Robert Szpręgiel, Katarzyna Ucherska i Jakub Zdrójkowski.

Pierwszy odcinek wygrała Kasia Wilk, która wcieliła się w rapera Flo Ridę.



"Twoja twarz brzmi znajomo": Michał Milowicz jako Demis Roussos

W piątkowym odcinku (godz. 20 w Polsacie) Michał Milowicz zaśpiewa piosenkę "My Friend the Wind" króla greckiej estrady Demisa Roussosa.

"Zaśpiewałeś przepięknie jako Demis Russos. Pokonałeś te wszystkie najwyższe dźwięki prawie bezkolizyjnie i nie było słychać, że jest to tak trudne. Zrobiłeś to z ogromną swobodą. I to wszystko, kiedy nie śpiewałeś, również zagrałeś: to całe istnienie Demisa, pełne uwielbienia do publiczności, a przed wszystkim do siebie samego" - chwali Katarzyna Skrzynecka.

Robert Janowski docenił przede wszystkim "vibratko" w głosie. "Mało było Milowicza. Dziękuję ci misiu dzisiaj" - skomentował nowy juror.



