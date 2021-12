Przypomnijmy, że jesienią zakończyła się 15. edycja popularnego show Polsatu. W "Twoja twarz brzmi znajomo" o wygraną rywalizowali Robert Janowski, Barbara Kurdej-Szatan, Paulina Sykut-Jeżyna, Adam Zdrójkowski, Tomasz Ciachorowski, Katarzyna Łaska, Klara Williams i Krzysztof "Chris" Cugowski junior.

W składzie jury zadebiutowali wokalista grupy Ich Troje Michał Wiśniewski i reprezentant Polski na Eurowizji 2017 Gromee, którzy pojawili się u boku Małgorzaty Walewskiej i Katarzyny Skrzyneckiej.

Zwycięzcą został Robert Janowski, który podbił serca widzów jako m.in. Halina Kunicka, Sting czy Bono z U2.

W piątkowym odcinku świątecznym zobaczyć będzie można uczestników z poprzednich edycji, którzy zaśpiewają świąteczne piosenki. Wystąpią Katarzyna Skrzynecka, Joanna Liszowska, Gosia Andrzejewicz, Basia Kurdej-Szatan, Adam Zdrójkowski, Sławomir, Lesław Żurek, Robert Janowski oraz nauczycielka wokalu Agnieszka Hekiert.

Uczestników oceniać będą przewodnicząca Rady Fundacji Polsat Małgorzata Nawrocka, Małgorzata Walewska oraz Piotr Gąsowski (do tej pory występował jako współprowadzący w duecie z Maciejem Dowborem), a prowadzącym jest Krzysztof Ibisz.

Wygrana 100 tysięcy złotych trafi do podopiecznych Fundacji Polsat.

Aktor Lesław Żurek (m.in. "Mała Moskwa", "Zabawa zabawa" czy "Przyjaciółki"), zwycięzca 14. serii, wcieli się w Billy'ego Macka, fikcyjnego bohatera świątecznego filmu "To właśnie miłość".

Aktor zaśpiewa utwór "Christmas Is All Around" i fenomenalnie odda super luz głównego bohatera. "To ja teraz się zabawię w Małgorzatę Walewską i powiem tak; wokal bardzo dobry, aktorsko genialnie, ruch sceniczny i choreo perfect!" - zażartowała Małgorzata Nawrocka.

