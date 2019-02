"Twoja twarz brzmi znajomo": Elżbieta Romanowska jako Krzysztof Cugowski [WIDEO]

Poniżej możecie przedpremierowo zobaczyć fragment pierwszego odcinka nowej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". W kogo wcieli się Elżbieta Romanowska?

Elżbieta Romanowska jako Krzysztof Cugowski w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" /Maciej Zawada /Polsat

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników show Polsatu jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.

Pod koniec listopada 2018 r. zakończyła się dziesiąta edycja "Twoja twarz brzmi znajomo", w której występowali Mateusz Ziółko (to on został zwycięzcą, posłuchaj przeboju "W płomieniach"!), Rafał Szatan, Honorata Skarbek, Marek Molak, Katarzyna Maciąg, Michalina Sosna, Adriana Kalska i Boogie z Łobuzów.

Ich występy oceniali laureat poprzedniej odsłony - Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), mezzosporanistka Małgorzata Walewska oraz aktorzy Paweł Królikowski i Katarzyna Skrzynecka. Gospodarzami show są Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.

Zobacz w całości finałowy odcinek 10. edycji "TTBZ":



W sobotę (22 lutego, godz. 22.05) rusza 11. edycja programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Udział w niej biorą wokaliści Antek Smykiewicz, Stanisław Karpiel-Bułecka (lider grupy Future Folk, juror programu "Śpiewajmy razem. All Together Now"), aktorzy Elżbieta Romanowska, Iga Krefft, Kasia Dąbrowska, Kazimierz Mazur i Marta Wiejak oraz Kamil Pawelski/Ekskluzywny Menel - autor jednego z najpopularniejszych blogów o męskiej modzie i zarazem debiutujący wokalista.

Znana z serialu "Ranczo" Elżbieta Romanowska na start dostałą zadanie wcielenia się w Krzysztofa Cugowskiego, obdarzonego charakterystycznym głosem wokalistę nieistniejącej już Budki Suflera.



W programie aktorka zmierzy się z przebojem "Sen o dolinie" tej formacji.

