Najsłynniejszy polski festiwal odbędzie się po raz 61. Jak co roku, podczas imprezy zaprezentują się utytułowani na polskiej scenie artyści, ale także debiutanci.

W tym roku KFPP w Opolu odbywa się w dniach 31 maja - 2 czerwca. W jego trakcie odbędzie się także koncert "Premiery", natomiast w ramach "Debiutów" zostaną wręczone dwa wyróżnienia: nagroda im. Anny Jantar (przyznana przez Opole), a także nagroda publiczności (zwycięzcę wyłoni głosowanie internetowe).

TVP przekazało pilne wieści ws. Opola. "Problemy techniczne"

Jak przekazała właśnie Telewizja Polska, występują pewne problemy techniczne związane ze zgłoszeniami do konkursu "Debiuty". Z tego powodu zdecydowano się o przedłużeniu przyjmowania zgłoszeń, aż do 26 marca do godziny 23.

Oznacza to, że debiutujący artyści mają dwa dni więcej na zgłoszenie swoich utworów do konkursu. Kto pojawi się na scenie, dowiemy się już 29 kwietnia 2024 roku.