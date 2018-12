Tulia z niespodzianką. Zobacz przeróbkę "Nothing Else Matters" grupy Metallica

Ponad 430 tys. odsłon ma już teledysk "Nothing Else Matters" grupy Tulia. Cover przeboju grupy Metallica powstał jako jeden z pierwszych wspólnie zaśpiewanych utworów.

Tulia to zespół powstały z inicjatywy Tulii Biczak, którą wspierają Joanna Sinkiewicz, Dominka Siepka i Patrycja Nowicka. Formacja popularność zdobyła dzięki coverowi zespołu Depeche Mode"Enjoy The Silence". Wykonanie przeboju przez grupę trafiło na oficjalne facebookowe konto brytyjskiej grupy.



- Wybraliśmy kilka piosenkę, na które dostaliśmy pozwolenie od Depeche Mode, a które najlepiej można było przełożyć na białe głosy. Padło na "Enjoy The Silence", bo większość zgromadzonych go znała. Chciałyśmy pokazać swój charakter i zaprezentować na stronie zespołu polski akcent - opowiadała Tulia Biczak w rozmowie z Interią.

Jeszcze większe zamieszanie wokół Tulii zrobiło się po publikacji coveru "Nieznajomy" Dawida Podsiadły. Niedługo później wokalistki zapowiedziały debiutancki album. Na nim znalazły się nowe wersje piosenek m.in. Seweryna Krajewskiego, Wilków, Kayah i Ani Dąbrowskiej.

- To, co robimy, jest jednym wielkim eksperymentem. Okazuje się, że wiele utworów da się przerobić bardzo zgrabnie - mówiła Biczak.



Tulię można było zobaczyć podczas rozdania Fryderyków oraz na Festiwalu w Opolu. Tam też zaprezentowały autorską kompozycję (znalazła się też na płycie) "Jeszcze cię nie ma". Dzięki niej wygrały nagrodę jury i publiczności podczas konkursu Premier.



Płyta "Tulia" pokryła się platyną. W połowie listopada ukazała się wersja deluxe, na którą trafiło dodatkowo pięć premierowych autorskich piosenek, w tym wspomniana na początku "Pali się".

Teraz grupa zaprezentowała teledysk do utworu "Nothing Else Matters", który w oryginale wykonuje Metallica.

"W grudniu mija rok od czasu, kiedy rozpoczęła się nasza przygoda. Tuż przed świętami w 2017 roku, po raz pierwszy stanęłyśmy przed kamerą. Utworem od którego zaczęłyśmy nagrania debiutanckich czterech klipów była nasza wersja 'Nothing Else Matters' zespołu Metallica - jeden z pierwszych zaśpiewanych wspólnie utworów. Śmiało można powiedzieć, że zdjęcia dokumentują pierwsze chwile zespołu Tulia - naszą historię" - czytamy.

"Z okazji 'rocznicy', chcemy się nimi z Wami podzielić, a zarazem podziękować za wszystkie piękne i wzruszające momenty, w których z nami byliście. Za Wasze głosy w Opolu, za pozytywną energię, którą nam dajecie, za platynową płytę... ale przede wszystkim za Waszą obecność na naszych koncertach. Pięknie dziękujemy!" - dodają wokalistki.

