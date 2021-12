Trzecie uderzenie Druid Lord (nowa płyta "Relics Of The Dead")

Płytę "Relics Of The Dead", bo o niej mowa, nagrano w Blakk Magik, studiu należącym do Tony'ego Blakka, grającego na basie wokalisty Druid Lord. Miksem zajął się angielski fachowiec Dan Lowndes w Resonance Sound Studio, a masteringiem Greg Chandler ze studia Priory.



Okładkowy obraz jest dziełem chilijskiego artysty o pseudonimie Daniel Desecrator.

Nowy album kwartetu z Orlando na Florydzie opublikuje amerykańska Hells Headbangers Records, co stanie się 21 stycznia 2022 roku (CD, cyfrowo, na kasecie i winylu).



Premierowej kompozycji "Festering Tombs" Druid Lord możecie posłuchać poniżej:



Wideo DRUID LORD "Festering Tombs" (Official Visualizer Video)

Oto lista utworów albumu "Relics Of The Dead":

1. "Relics Of The Dead"

2. "Thirteen Days Of Death"

3. "Mangled As The Hideous Feed"

4. "Nightside Conjuring"

5. "Immolated Into Ashes"

6. "Festering Tombs"

7. "Monarch Macabre"

8. "Ethereal Decay".