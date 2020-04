Troy Sneed nie żyje. Wokalista gospel był zakażony koronawirusem

Troy Sneed to kolejny muzyk, który zmarł na COVID-19. Wokalista gospel miał 52 lata.

Troy Sneed miał 52 lata /Astrid Stawiarz /Getty Images

Piosenkarz zmarł 27 kwietnia. Wcześniej potwierdzono u niego zakażenie koronawirusem.

Troy Sneed swoją przygodę z muzyką rozpoczął jako członek chóru przy Florida A&M University. Następnie był asystentem Georgia Mass Choir.

W 1996 roku wokalista pracował z Whitney Houston i Denzelem Washingtonem przy filmie "The Preacher's Wife".

Sneed wraz z chórem Youth for Christ doczekał się nominacji do Grammy w kategorii najlepszy album chóru gospel. W 2006 roku nagrał z nimi singel "The Struggle Is Over", który trafił na pierwsze miejsce zestawienia najpopularniejszych utworów gospel Billboardu.



Wokalista działał również solowo. W 1999 roku zadebiutował płytą "Call Jesus". Jego dyskografię zamyka natomiast krążek "Taking It Back" z 2017 roku.

Sneed otworzył również z żoną własną wytwórnię Emtro Gospel, która zrzeszała popularnych wykonawców gospel.



W Stanach Zjednoczonych zakażonych koronawirusem jest już ponad milion osób. Zmarło ponad 58 tys. chorych.