Tres Warren nie żyje. Muzyk miał 41 lat

W wieku 41 lat zmarł Tres Warren, lider rockowej kapeli Psychic Ills. Nie ujawniono przyczyny śmierci artysty.

O śmierci poinformowano na Facebooku zespołu:



"Drodzy przyjaciele. Z wielkim żalem informujemy o śmierci naszego przyjaciela Tresa. Tres kochał muzykę - jego dusza była dla niej stworzona i włożył w nią całą swoją pasję i serce. Dzięki poznaniu go zmieniliśmy się na zawsze, a pustka, którą zostawił, nigdy nie zostanie zapełniona" - czytamy w oświadczeniu.

Grupa Psychic Ills powstała w 2003 roku w Nowym Jorku. Tres Warren (wokal i gitara) i Elizabeth Hart (wokal, bas) byli jej stałymi członkami. Zespół nagrał pięć albumów studyjnych. Ostatni z nich "Inner Journey Out" ukazał się w 2016 roku.

Warren współpracował również m.in. z takimi wykonawcami jak Compound Eye i Messages.



Wideo