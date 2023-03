Urodzony w 1952 roku Tom Leadon poznał Petty'ego w Gainesville na Florydzie w szkole średniej. Około 1970 roku utworzyli zespół o nazwie The Epics, z Leadonem na gitarze prowadzącej i Petty'm na basie. Epics ewoluowali w Mudcrutch, z Randallem Marshem na perkusji i ewentualnym Mike'm Campbellem również na gitarze prowadzącej. Leadon opuścił Mudcrutch w 1972 roku i przeniósł się do Los Angeles, gdzie jego starszy brat Bernie Leadon założył niedawno zespół Eagles.

Tom Leadon nie żyje. Gitarzysta Toma Petty'ego miał 70 lat

W latach 70-tych Leadon grał na basie w zespole Lindy Ronstadt, a w 1976 roku dołączył do country-rockowego zespołu Silver, znanym z przeboju "Wham Bam Shang-A-Lang".

Mimo, że ostatecznie przeniósł się do Nashville i uczył gry na gitarze, Leadon dołączył do Mudcrutch podczas powrotu grupy w 2007 roku, w którym wystąpił on sam, Petty, Campbell, Marsh i Tench. Ponownie zjednoczony Mudcrutch koncertował z przerwami aż do śmierci Petty'ego w 2017 roku.

Kolega z zespołu Mudcrutch, Mike Campbell, napisał, że Leadon "był moim gitarowym bratem, spędziliśmy niezliczone godziny grając na gitarach akustycznych i ucząc się nawzajem różnych rzeczy. Bardziej życzliwa dusza nigdy nie chodziła po ziemi. Zawsze będzie mi brakowało jego ducha i hojności. Śpij spokojnie, mój stary przyjacielu".

