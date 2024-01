To ona śpiewa piosenkę do filmu o Bobie Marleyu. Zasłynęła z telewizyjnego występu bez ubrania

Jak już informowaliśmy, biograficzny film "Bob Marley: One Love" pojawi się 14 lutego.

Szykowana od 2021 r. produkcja ma opowiadać życiu i twórczości króla reggae, który inspirował pokolenia swoim przekazem pokoju i jedności. Nad całością w roli producentów czuwają członkowie najbliższej rodziny Boba Marleya - jego żona Rita Marley oraz dwójka z licznych dzieci: David "Ziggy" Marley i Cedella Marley.

Na ścieżkę dźwiękową filmu trafią utwory w wykonaniu m.in. Skipa Marleya (27-letni wnuk Boba, syn Cedelii Marley), Daniela Caesara, Leona Bridgesa i Jessie Reyez. Do promocji wybrano cover "Three Little Birds" przygotowany przez Kacey Musgraves ( sprawdź! ).



Kim jest Kacey Musgraves?

To 35-letnia wokalistka, gitarzystka i autorka piosenek. Jest jedną z najpopularniejszych artystek z nurtu country-pop. Na koncie ma m.in. sześć nagród Grammy (w tym za najlepszy album - "Golden Hour" z 2018 roku) i trzy nagrody Country Music Awards. Jej ostatnia płyta "Star-Crossed" ukazała się we wrześniu 2021 roku.

Utwór "I Remember Everything" Zacha Bryana z jej gościnnym udziałem dotarł do szczytu amerykańskiej listy przebojów we wrześniu 2023 r. Ta piosenka zdobyła dwie nominacje do najbliższych nagród Grammy.



W 2021 r. zrobiło się głośno o występie Kacey w telewizyjnym programie "Saturday Night Live". Wokalistka wykonała piosenkę "Justified", a podczas występu pojawiła się kompletnie bez ubrania i zasłaniała się jedynie gitarą. Całość miała być wzorowana na fragmencie filmu "Forest Gump", gdzie grająca Jenny Robin Wright wykonała piosenkę "Bobbi Dylan" w samych butach i z gitarą.

"Bob Marley: One Love": Co już wiemy o filmie?

Reżyserią filmu zajął się Reinald Marcus Green, który w dorobku ma takie produkcje, jak "Monsters and Men" (2018), "Joe Bell" (2020) i "King Richard" (2021) z oscarową rolą Willa Smitha.

Do tytułowej roli wybrany został 37-letni brytyjski aktor Kingsley Ben-Adir (m.in. "One Night in Miami" - zagrał Malcolma X, "Tajna inwazja", "The OA", "Vera", "Peaky Blinders" - jako Ben Younger, "Barbie"). Dodajmy, że poszukiwania odtwórcy głównej roli trwały ponad rok na całym świecie. Jako Rita Marley wystąpi 36-letnia Lashana Lynch (m.in. "Kapitan Marvel", "Nie czas umierać", "Doktor Strange w multiwersum obłędu").

W obsadzie znaleźli się również znany z tytułowej roli "Obywatela Jonesa" James Norton (jako Chris Blackwell, producent i założyciel wytwórni Island, uznawany za jednego z najsłynniejszych popularyzatorów muzyki reggae), Michael Gandolfini, Tosin Cole, Anthony Welsh, Umi Myers i Nadine Marshall.

"Znacie muzykę i wydaje się wam, że znacie tego człowieka, ale czy naprawdę jesteście w stanie zrozumieć przez co przeszedł i jakie momenty ukształtowały go w osobę, którą się stał" - mówi Ziggy Marley.

Syn króla reggae zdradził, że zdjęcia kręcono na Jamajce i w Anglii, w miejscach, w których żył Bob Marley - jak m.in. Trench Town (slumsy na przedmieściach Kingston, gdzie wychował się wokalista) czy Bull Bay.



Bob Marley - król muzyki reggae

Przypomnijmy, że Bob Marley zmarł 11 maja 1981 r. w Cedars of Lebanon Hospital w Miami na Florydzie na raka skóry. Miał zaledwie 36 lat.

Na całym świecie za życia Marleya i już po śmierci sprzedano ponad 75 milionów płyt - zarówno solowych, jak i tych nagranych z grupą The Wailers , z którą współpracował w początkach swojej kariery.