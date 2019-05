Tini Stoessel ("Violetta") i Greeicy razem: Zobacz teledysk "22"

Ponad 9,5 mln odsłon ma już teledysk "22", w którym połączyły siły gwiazda disneyowskiego serialu "Violetta" Tini oraz kolumibjska wokalistka Greeicy.

Tini nakręciła teledysk z Greeicy /Jesse Grant/Telemundo/NBCU Photo Bank /Getty Images

Piosenka "22" to pierwszy premierowy materiał Tini od czasu premiery albumu "Quiero Volver" w październiku 2018. Płyta zdążyła zgromadzić ponad 560 mln streamów na całym świecie. To z tego wydawnictwa pochodzą przeboje "Quiero Vover" ft. Sebastian Yatra czy "Princesa" ft. Karol G.

Znana z disnejowskiego serialu "Violetta" Martina "Tini" Stoessel debiutowała albumem "Tini" w 2016 roku. Jej piosenki i teledyski w serwisach cyfrowych zgromadziły ponad 1,7 miliarda streamów.

W 2018 Tini gościnnie pojawiła się w remiksie wielkiego hitu Alvaro Solera - "La Cintura". Wspólnie z Flo Ridą trio wykonało utwór na żywo podczas Latin American Music Awards. Wokalistka była jurorką argentyńskiej edycji "The Voice". W mediach społecznościowych ma ponad 12 mln obserwujących.

W utworze "22" Tini połączyła siły z inną latynoską gwiazdą - pochodzącą z Kolumbii wokalistką Greeicy. Przy powstaniu piosenki pomagali im Mauricio Rengifo oraz Andres Torres.

Singel to miks nowoczesnej muzyki urban i cumbii - kolumbijskiego tańca ludowego. Tini przyznaje, że od dawna chciała zawrzeć elementy tradycyjnej muzyki w swojej twórczości.

"Cumbia to moje dzieciństwo. Dlatego mój nowy singiel jest dla mnie wyjątkowy. Odeszłam nieco od brzmień, do których zdążyłam przyzwyczaić słuchaczy. Cieszę się, że w projekcie udział wzięła Greeicy. To wspaniała artystka, z którą zawsze chciałam współpracować. Jestem niezmiernie wdzięczna, że w końcu się udało" - opowiada Tini.

Do pracy nad teledyskiem Tini zaprosiła Pablo Lescano i Sergio Agüero - oni również od dawna widnieli na liście wymarzonych współpracowników artystki.