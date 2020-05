Thyrant: Drugi album gotowy

Hiszpanie z death / groovemetalowego Thyrant przygotowali nowy materiał.

Thyrant przed premierą

“Katabasis", drugi album andaluzyjskiego kwintetu, trafi na rynek 17 lipca w barwach norweskiej Indie Recordings.



Następcę debiutu "What We Left Behind..." (2017 r.) nagrano już z nowym wokalistą Ocramem.



Mastering wykonał Dan Swanö w studiu Unisound.



Nową płytę zespołu z Malagi promuje singel "Face The Thyrant". Możecie go sprawdzić poniżej:

Na płycie "Katabasis" usłyszymy osiem kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Face The Thyrant"

2. "Dunes Of Desolation"

3. "Chapter I: Shipwreck"

4. "Black Oceans"

5. "Chapter II: Hopeless"

6. "Ephemeral Lighthouse"

7. "Chapter III: Descent"

8. "Katabasis / Chapter IV: Catharsis".