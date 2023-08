Third Storm: Album "The Locust Mantra" w szczegółach

"The Locust Mantra" będzie drugą płytą kwintetu z Uppsali, którego początki sięgają zamierzchłych lat 80. ubiegłego wieku. Nagrania odbyły się w studiach HSH (partie gitar i basu pod okiem Philipa Borga), Wasteland (wokale we współpracy z Michaelem Hahne) i Turbinen (ścieżki perkusji pod kierownictwem Kristofera Jönsona). Miks i mastering wykonano w studiu Rorysound, gdzie za konsoletą zasiadł Lawrence Mackrory. Okładka jest dziełem hiszpańskiego artysty Raula Gonzalesa.

Album "The Locust Mantra" to druga część trylogii, która miała swój początek na płycie "The Grand Manifestation" z 2018 roku. Nowy materiał to także debiut w barwach Third Storm basisty Daniela Håkanssona i perkusisty Jespera Ojali, sekcji rytmicznej, która wzmocniła szeregi zespołu w roku 2022.



Nowe dokonanie Third Storm będzie mieć swą premierę 6 października nakładem meksykańskiej Chaos Records (CD, na kasecie i winylu, cyfrowo).

Płytę "The Locust Mantra" pilotuje numer "World Infernal", którego możecie posłuchać poniżej:

Wideo THIRD STORM - World Infernal (ALBUM TRACK)

Third Storm - szczegóły albumu "The Locust Mantra" (tracklista):

1. "The Clandestine Gospel"

2. "Mater Pest"

3. "Demigod Doctrine"

4. "World Infernal"

5. "When Noble Hearts Failed"

6. "Inescapable Echoes Of War"

7. "Alter Omega"

8. "In The Garden Of Crystallized Souls"

9. "Dawn Of The Fearmongers".