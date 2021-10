The Three Tremors po nagraniach albumu "Guardians Of The Void"

Longplay "Guardians Of The Void" trafi na rynek 5 listopada nakładem amerykańskiej Steel Cartel Records.

Okładkę następcy debiutu "The Three Tremors" z 2019 roku zaprojektował ponownie Marc Sasso, artysta, którego prace zdobią nagrania m.in. Halforda, Dio i Cage.

Przypomnijmy, że za heavy / powermetalowym projektem The Three Tremors stoją trzej amerykańscy wokaliści: Tim "The Ripper" Owens (KK's Priest, eks-Judas Priest i Iced Earth), Harry "The Tyrant" Conklin (Jag Panzer) oraz Sean "The Hell Destroyer" Peck (Cage, Death Dealer i eks-Denner / Shermann).



Album "Guardians Of The Void" pilotuje już singel "Bone Breaker". Powstały do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Reklama