The Ruins Of Beverast: Album "The Thule Grimoires" gotowy

Na początku lutego 2021 roku swą premierę mieć będzie nowa płyta grupy The Ruins Of Beverast z Niemiec.

Zespół The Ruins Of Beverast niedługo wyda nowy album /materiały prasowe

"The Thule Grimoires" będzie już szóstym albumem w blisko 20-letniej karierze black / doommetalowego The Ruins Of Beverast, projektu dowodzonego przez Alexandera von Meilenwalda.

Materiał wyprodukował Michael Zech alias Arioch, gitarzysta m.in. Secrets Of The Moon. Autorką okładki jest niemiecka artystka Julia Schneider.

Nowa płyta The Ruins Of Beverast ujrzy światło dzienne 5 lutego 2021 roku nakładem niemieckiej Ván Records.

Nową kompozycję "Kromlec'h Knell" The Ruins Of Beverast możecie sprawdzić poniżej:

Clip Kromlec'h Knell

Oto lista utworów albumu "The Thule Grimoires":

1. "Ropes Into Eden"

2. "The Tundra Shines"

3. "Kromlec'h Knell"

4. "Mammothpolis"

5. "Anchoress In Furs"

6. "Polar Hiss Hysteria"