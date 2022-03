Legendarny brytyjski zespół wyrusza w trasę koncertową po Europie. Jeszcze w weekend Mick Jagger drażnił się z fanami udostępniając zagadkowe filmiki na Instagramie. Teraz wszystko jest jasne - nowa trasa "SIXTY", na sześćdziesięciolecie zespołu, rozpocznie się 1 czerwca 2022 roku koncertem w Madrycie.

Stonesi zagrają też m.in. w Liverpoolu (Anfield), pojawią się tam pierwszy raz od 1971 roku. Oprócz tego dwa razy wystąpią w londyńskim Hyde Parku, między koncertami Duran Duran, Pearl Jam, Adele oraz Eltona Johna. Podczas "SIXTY" odwiedzą w sumie 13 miast. Najbliżej Polski wystąpią w Wiedniu i Monachium.

"Wybaczcie, że musieliście wszyscy żyć w niepewności, ale koniec czekania" - powiedział Keith Richards. "Zawsze mówiłem, że najlepszym miejscem dla rock and rolla jest bycie na scenie ze Stonesami, a ten rok jest bardzo wyjątkowy. Nie mogę się doczekać prób z Mickiem i Ronniem oraz kilkoma przyjaciółmi, koła się kręcą, do zobaczenia wkrótce" - powiedział gitarzysta The Rolling Stones.

Ronnie Wood dodaje: "Kiedy patrzę na morze ludzi, gdy gramy w Europie, jedyne, co widzę, to uśmiechy. To pokrzepiające i cieszę się, że uszczęśliwiamy ludzi za każdym razem, gdy gramy na żywo. Nie mogę się doczekać, kiedy wejdziemy z chłopakami na tę zupełnie nową scenę i będziemy się dobrze bawić."

Bilety na koncerty trafią do sprzedaży o 10 rano w piątek 18 marca. Pełna trasa prezentuje się następująco:

1 czerwca - Madryt, Stadion Wanda Metropolitano, Hiszpania

5 czerwca - Monachium, Stadion Olimpijski, Niemcy

9 czerwca - Liverpool, stadion Anfield, Wielka Brytania

13 czerwca - Amsterdam, Johan Cruijff Arena, Holandia

17 czerwca - Berno, Stadion Wankdorf, Szwajcaria

21 czerwca - Mediolan, Stadion San Siro, Włochy

25 czerwca - Londyn, Hyde Park, Wielka Brytania

3 lipca - Londyn, Hyde Park, Wielka Brytania

11 lipca - Bruksela, Stadion Króla Baudouina, Belgia

15 lipca - Wiedeń, Stadion Ernst Happel, Austria

19 lipca - Lyon, Stadion Groupama, Francja

23 lipca - Paryż, Hipodrom Paryż, Francja

27 lipca - Gelsenkirchen, Veltins Arena, Niemcy

31 lipca - Stockholm, Friends Arena, Szwecja.

Występy w Hyde Parku są dla The Rolling Stones nieodłącznym elementem kariery. Ich słynny koncert z 1969 roku, krótko po śmierci Briana Jonesa, obejrzało wówczas od 250 tysięcy do pół miliona osób. Odtąd zagrali tam tylko raz - w 2013 roku. Jim King, dyrektor generalny ds. europejskich festiwali w AEG Presents, powiedział: "Kiedykolwiek wspomina się o Hyde Parku, nie sposób nie pomyśleć o The Rolling Stones. Dwa wieczory 25 czerwca i 3 lipca zamykają niesamowity line-up BST Hyde Park 2022, ale nikt nie daje takiego czadu jak Stonesi, kiedy są na swojej własnej murawie w Londynie".

W ubiegłym roku zmarł perkusista The Rolling Stones, Charlie Watts, ale jak zapewniał Keith Richards przed śmiercią nagrał swoje partie do kilku piosenek. "Nie słyszeliście jeszcze ostatniego [nagrania] Charliego Wattsa" - mówił w rozmowie z "L.A. Times". Po śmierci Wattsa, na perkusji zespół wspomaga Steve Jordan.

Według niedawnych informacji, fani w najbliższym czasie doczekają się także nowej płyty The Rolling Stones. "60 lat na szczycie to niesamowite osiągnięcie, a ta trasa będzie niezapomniana. Po niej ukaże się nowy album. (...) Mick i Keith byli ostatnio na Jamajce, gdzie pisali piosenki, które teraz nagrywają. Możemy się po Stonesach spodziewać całkiem sporo w najbliższym czasie" - mówił informator "The Sun".