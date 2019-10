"The Masked Singer": Cody Simpson wygrał australijską edycję show

Cody Simpson, wokalista, aktor i tancerz, a prywatnie nowy chłopak Miley Cyrus, został zwycięzcą pierwszej edycji australijskiego talent show "The Masked Singer".

Cody Simspn jako robot w "The Masked Singer" / Youtube /

"The Masked Singer" to program telewizji Fox, który emitowany był przez dwa pierwsze miesiące 2019 roku. Osobliwy talent show bazuje na koreańskim formacie "King of Mask Singer".

Program zdobył ogromną popularność w USA, przez co stacja Fox zamówiła kolejne dwa sezony. Formatem zainteresowały się też inne kraje, w tym Australia. 20 października wyemitowano finałowy odcinek programu, którego zwycięzcą został Cody Simpson ( sprawdź! ) - wokalista, tancerz, aktor oraz nowy partner Miley Cyrus. Celebryta ukrywał się pod strojem robota.

W finałowym momencie programu tożsamość Simpsona odgadła szefowa jury Lindsay Lohan ( sprawdź! ). Mimo to wokalistka i aktorka nie kryła swojego zaskoczenia.



Wideo The Robot Is Revealed | Season 1 Ep 9 | The Masked Singer Australia

"Jestem w szoku. Nie mogę w to uwierzyć. Po prostu nie mogę... Potrzebuję chwili" - mówiła zaraz po ujawnieniu tożsamości uczestnika. Następnie dodała, że zgadła Simpsona dzięki jednej z podpowiedzi, w której Cody przyznał, że kocha ocean.

"Jesteś świetnym detektywem, Lindsay" - stwierdził Simpson.



W ostatnim czasie o celebrycie zrobiło się głośno za sprawą jego związku z Cyrus. Wokalistka i piosenkarz byli przyjaciółmi od dłuższego czasu, jednak teraz ich znajomość przeistoczyła się w coś bardziej intymnego.

Przypomnijmy, że w jury australijskiego "The Masked Singer" oprócz Lindsay Lohan zasiadali Danni Minogue, Jackie O i Dave Hughes.

Zdjęcie Lindsay Lohan / @TheHapaBlonde / BACKGRID / Backgrid USA / Agencja FORUM

Według najnowszych informacji to ostatni sezon Lohan w programie. Produkcja uznała, że celebrytka ma zbyt duże wymagania, nie wywiązywała się z obowiązków zawartych w umowie oraz była skonfliktowana z resztą jurorów.