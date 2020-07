The Infernal Sea: Nowa płyta "Negotium Crucis"

We wrześniu światło dzienne ujrzy trzeci album blackmetalowej formacji The Infernal Sea z Anglii.

Longplay "Negotium Crucis" będzie mieć swą premierę 18 września.

Wyjdzie nakładem brytyjskiej Apocalyptic Witchcraft Recordings (CD, winyl, kaseta, drogą elektroniczną).

Poza ośmioma premierowymi kompozycjami, na pierwszej od pięciu lat płycie The Infernal Sea znajdziemy ponownie nagraną wersję utworu "Into The Unknown" z EP-ki "The Crypt Sessions" z 2013 roku.

Teledysk do tytułowego utworu z albumu "Negotium Crucis" The Infernal Sea możecie zobaczyć poniżej:

Oto program albumu "Negotium Crucis":

1. "Destruction Of Shum"

2. "Befallen Order"

3. "God Wills It"

4. "Field Of The Burned"

5. "Devoid Of Fear"

6. "Negotium Crucis"

7. "Unholy Crusade"

8. "Rex Mundi"

9. "Into The Unknown"