The Gathering zapowiada nowy album "Beautiful Distortion"

Choć dokładna data premiery "Beautiful Distortion", pierwszego od dziewięciu lat albumu The Gathering, nie została ujawniona, wiadomo, że 12. longplay grupy trafi do sprzedaży wczesną wiosną 2022 roku. Na trwającym blisko 50 minut materiale usłyszymy osiem kompozycji.

"Zależało nam na tym, by okładka i tytuł odzwierciedlały czasy, w którym przyszło nam ostatnio żyć. Zarówno jeśli chodzi o pandemię, usiłowanie pozostania twórczym w izolacji, nasze codziennie zmagania w życiu osobistym i związkach, jak i wszystko to, co wiąże się z niemożnością bezpośrednich kontaktów. Symbolizuje to komunikację, lub jej brak, wzajemne relacje, które wytrącono z równowagi, a zarazem całe to piękno, jakie wynika z takiego wypaczenia, w tym nową muzykę, pomysł i perspektywy.

Trochę to wszystko trwało, jesteśmy jednak zadowoleni i podekscytowani rychłym ujawnieniem tego, nad czym przez ostatnie lata tak ciężko pracowaliśmy" - napisała Silje Wergeland, norweska wokalistka The Gathering.

Produkcją "Beautiful Distortion" zajął się rodzimy fachowiec Attie Bauw, z którym The Gathering współpracowali wcześniej przy albumach “Home" (2006 r.) i "How To Measure A Planet?" (1998 r.).

"Mimo iż 'Beautiful Distortion' to typowo eklektyczny album The Gathering, może okazać się też naszym najbardziej dynamicznym i melodyjnym materiałem ze wszystkich" - dodał zespół. Pierwszy singel z "Beautiful Distortion" mamy poznać już 14 października.

Zobacz teledysk "No Bird Call" The Gathering: