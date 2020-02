"The Four. Bitwa o sławę": Wokaliści na start!

Wkrótce ruszy show, w którym zdolni wokaliści spróbują podbić serca trójki dobrze znanych artystów. Będą emocje!

Natalia Szroeder będzie gwiazdą "The Four. Bitwa o sławę" /Krzysztof Radzki / East News

"Tu nikt nie wie, co go naprawdę czeka" - twierdzą twórcy programu "The Four. Bitwa o sławę". Już w pierwszym odcinku jury w składzie: Natalia Nykiel, Igor Herbut i Kuba Badach, wyłoni czworo wokalistów, którzy mają szansę na zrobienie kariery w show-biznesie.

Czarny koń mile widziany

Niestety, już w kolejnym odcinku ich pozycja może być zagrożona. Pojawią się bowiem kolejni uczestnicy, którzy mogą okazać się jeszcze lepsi. Bo w tym show przesłuchania nigdy się nie kończą! W każdej chwili może pojawić się utalentowana perełka, która zawładnie sercami jurorów i publiczności, i zdetronizuje pewniaka.

Najmłodszy talent show

"The Four. Bitwa o sławę" jest najmłodszym programem tego typu na światowym rynku. Zadebiutował w 2018 roku w Stanach Zjednoczonych. Polską wersję poprowadzi piosenkarka Natalia Szroeder. Pierwszy odcinek zobaczymy już w sobotę 7 marca.