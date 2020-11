"The Four. Bitwa o sławę": Igor Herbut wzburzony, Kuba Badach we łzach. Kto awansował do finału?

W czwartym odcinku "The Four. Bitwa o sławę" doszło do wokalnego starcia Kasi Dereń z Karoliną Leszko. Nie zabrakło wielkich emocji - łez wzruszenia i gniewu wśród jurorów.

Przypomnijmy, że "The Four. Bitwa o sławę" to polska wersja stworzonego w 2018 roku dla FOX formatu "The Four: Battle for Stardom".



Nowy program Polsatu to talent show, którego uczestnikami są wyłonieni z castingów utalentowani wokaliści reprezentujący różne gatunki muzyczne. Formuła programu składa się z dwóch rund. W pierwszej uczestnicy muszą zaśpiewać na żywo przed jurorami oraz publicznością studyjną. Ich występ oceniają jurorzy - w polskiej wersji w tej roli pojawili się Natalia Nykiel, Igor Herbut i Kuba Badach. Program prowadzi Natalia Szroeder ( sprawdź! ).



Wymogiem przejścia do kolejnego etapu jest uzyskanie pozytywnych not od wszystkich jurorów (którzy głosują na "tak" lub "nie"). W drugiej rundzie wokalista rywalizuje z jednym uczestnikiem z tzw. "wielkiej czwórki" (w tym gronie znajdują się już wcześniej wyłonieni przez jurorów wokaliści, którzy walczą o pozostanie w projekcie).

Po nagraniu połowy serii, czyli czterech z ośmiu planowanych odcinków, wybuchła pandemia (wiosną wyemitowano dwa odcinki). Twórcy "The Four" nie mogli kontynuować nagrań, ponieważ ten format zakłada obecność w studiu blisko 500-osobowej publiczności decydującej o losach uczestników. W trosce o bezpieczeństwo gwiazd, uczestników oraz osób pracujących przy tworzeniu show podjęto decyzję o zakończeniu pierwszego sezonu programu na tym etapie.

Za nami czwarty nagrany wcześniej odcinek, a w przyszły piątek (13 listopada) odbędzie się wielki finał "The Four" na żywo. Ten odcinek specjalny będzie realizowany bez udziału publiczności, przy zastosowaniu wszystkich wymogów sanitarnych. Zwycięzcę programu wybiorą widzowie za pomocą głosowania internetowego na żywo.

Po emisji czwartego odcinka widzowie będą mogli głosować za pomocą strony internetowej na swoich faworytów, którzy w którymś momencie programu utracili fotel Czwórki. W finale powróci dwoje z nich, aby go odzyskać. Rywalizacja będzie bardzo zacięta, gdyż członkowie Czwórki będą musieli mierzyć się nie tylko z nimi, ale również ze sobą nawzajem! Tylko jeden z nich zostanie wielkim zwycięzcą polskiej edycji "The Four". Na triumfatora czeka 100 tysięcy złotych.

Po trzech odcinkach w Wielkiej Czwórce są Karolina Leszko ( sprawdź! ), Sami Harb ( sprawdź!) , Magdalena "Meg" Krzemień i Martin Fitch (Marcin Mroziński). W piątek (6 listopada) rozpoczęli wspólnym wykonaniem wielkiego przeboju zespołu Bajm "Biała armia".

O szansę udziału w bitwie rywalizowało sześciu uczestników: Bartosz Patyk, Sabina Karwala, Kasia Dereń, Janek Obroślak, Kinga Zielska i Tomasz Turek. Jednomyślną akceptację od jurorów uzyskali tylko Kasia Dereń i Janek Obroślak.



Kasia Dereń to doświadczona wokalistka, która współpracowała z takimi gwiazdami, jak m.in. Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Natalia Kukulska, Andrzej Piaseczny, Kasia Cerekwicka, Ania Szarmach oraz Natalia i Paulina Przybysz. Jej głos znany jest też m.in. z programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", w którym jako solistka śpiewa w Orkiestrze Tomka Szymusia.

"Mam wrażenie, że ty jesteś cały czas druga (...) zbudowałaś nad sobą szklany sufit i ten głos mocno w niego uderza (...) to szkło pęka tylko w pajęczynę (...) Czuję, że to super ważna chwila i chciałbym, żebyś głosem, sobą, walką, sercem i duszą rozwaliła to szkło dzisiaj na dobre!" - skomentował Igor Herbut.



Kasia Dereń na swojego przeciwnika wybrała Karolinę Leszko. Spektakularne starcie Karoliny z "Think" Arethy i Kasi Dereń "A to co mam" z repertuaru Kasi Kowalskiej wzbudziło ogromne emocje wśród jurorów. "To była ekstaza i łzy wzruszenia" - komentowała Natalia Nykiel. "Pierwszy raz płakałem w trakcie 'The Four'" - mówił poruszony Kuba Badach. Natomiast Igor Herbut nie krył wzburzenia - nie mógł odżałować tego, co się wydarzyło, bo decyzją publiczności w programie została Karolina Leszko.

Swój pojedynek wygrała także Magdalena Krzemień ("Spadam" grupy Coma), która pokonała Janka Obroślaka ("Castle on the Hill" Eda Sheerana).

Przez 24 godziny widzowie i internauci mogą głosować na swojego faworyta za pomocą strony internetowej thefour.polsat.pl. Szansę na powrót do finału ma każdy, kto przynajmniej raz siedział na krześle "The Four": Sabina Jeszka, Kuba Krupski, Julia Szwajcer, Ewa Ewka i Filip Czarnecki. Drugiego kandydata wybiorą jurorzy.

