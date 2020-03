The Ditch And The Delta: drugi album gotowy

Sludgemetalowe trio The Ditch And The Delta szykuje się do premiery nowej płyty.

The Ditch And The Delta powracają z nowym albumem /materiał zewnętrzny

Album zatytułowany po prostu "The Ditch And The Delta" wyda tym razem kalifornijska Prosthetic Records.

Premierę drugiej płyty zespołu z Salt Lake City wyznaczono na 17 kwietnia.

Nowy longplay, podobnie jak wydany niezależnie debiut "Hives In Decline" z 2017 roku, wyprodukował Andy Patterson w miejscowym studiu The Boar's Nest.

Autorem okładki jest amerykański artysta Chauncey Secrist.

Oto program albumu "The Ditch And The Delta":



1. "Maimed"

2. "Exile"

3. "Asethetics Of Failure"

4. "Molt"

5. "Bleed The Sun"

6. "Hiraeth"

7. "Tectonic Selves"

Singla "Maimed" z longplaya "The Ditch And The Delta" możecie posłuchać poniżej: