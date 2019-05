The Cranberries "Illusion": "ma w sobie coś z country"

Kolejnym utworem, który znalazł się na pożegnalnej płycie The Cranberries - "In The End", jest "Illusion". Jak przyznają członkowie zespołu, kawałek ma w sobie coś z brzmienia country. To prosta piosenka, która towarzyszyła grupie już od dawna, ale dopiero teraz muzycy poczuli się gotowi, by ją nagrać i opublikować.

Dolores O'Riordan (The Cranberries) zmarła w styczniu 2018 r. /Frank Hoensch/Redferns /Getty Images

Grupa The Cranberries ciągle kontynuuje promocję najnowszej płyty "In The End". Wydany 26 kwietnia album jest pożegnalnym materiałem irlandzkiej grupy. Przypomnijmy, na albumie znalazło się 11 nowych piosenek z partiami wokalnymi, które zdążyła dograć wokalistka Dolores O'Riordan przed swoją śmiercią w styczniu 2018 r. Muzycy grupy stopniowo ujawniają kulisy pracy nad poszczególnymi utworami. Tym razem opowiedzieli o kawałku "Illusion".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Cranberries o utworze "Illusion" materiały prasowe

Reklama

"Kolejny utwór to 'Illusion'. Ta kompozycja była towarzyszyła nam od bardzo dawna. Testowaliśmy jej różne wariacje. Została ponownie nagrana jako demo które dostałem od Dolores. Z początku, ten kawałek miał bardzo dużo dogranych ścieżek, takich jak np. smyczki. Gdy Stephen (nasz producent) to usłyszał od razu powiedział: „O nie, tego musimy się pozbyć”. A tak w ogóle sądzicie że The Cranberries grają country?" - mówi Noel Hogan, gitarzysta grupy.



"Taaak, to brzmi trochę w tym stylu". "'Put Me Down' jest podobne do tego utworu" - dodają pozostali członkowie zespołu.



"Tak, tak rzeczywiście, te utwory mają w sobie coś z country. Jednym z nich jest też You’re Gone. Wtedy takie granie było dosyć popularne, Dolores świadomie szukała takiego brzmienia. Tak, to prosta piosenka, w zasadzie to mogłaby się znaleźć na naszym pierwszym albumie. Jej forma ewoluowała razem z nami przez wiele lat, lecz dopiero teraz jesteśmy gotowi żeby ją opublikować. Dolores nagrała wiele partii chórków w tym demo. Dobrze że Stephen miał na czym pracować. Powybierał najlepsze kawałki i dobrze je dopasował do reszty. Chcieliśmy w ten sposób osiągnąć wspomniane country’owe brzmienie. Okazało się to żmudną i trudną pracą, zwłaszcza że utwór jest krótki, więc materiału było niewiele. Więc oto właśnie 'Illusion'" – powiedział Noel Hogan.

Wideo The Cranberries - Illusion (Official Audio)

Nieco wcześniej muzycy opowiadali o utworze, którego pierwotnie nie było wśród demówek, które zostawiła Dolores O'Riordan - "Crazy Hear"

"To prawdziwy kawałek The Cranberries, bardzo charakterystyczne dla nas brzmienie. Ten utwór nie był w pierwotnie wśród demówek które wysłała mi Dolores. Znalazłem go w innym, starym folderze przeglądając materiał który mógłby znaleźć się na płycie. Najbardziej zależało nam aby nagrana piosenka miała już kompletny wokal. Bez niego nie mielibyśmy na czym pracować... 'Crazy Heart' w pierwszej wersji brzmiał bardzo szorstko, zaczęliśmy więc szukać odpowiedniej aranżacji. Po pewnym czasie udało nam się rozwinąć brzmienie z wersji demo, oraz dopasować się do wokalu Dolores. Postanowiliśmy opracować te piosenkę w trochę inny sposób. Dlatego nie brzmi tak popowo jak reszta. Mimo to, jest to bardzo dobry utwór” - opowiadał gitarzysta.

Wideo The Cranberries - Crazy Heart (Official Audio)

Sprawdź tekst utworu "Crazy Heart" w serwisie Tekściory.pl!

Produkcją "In the End" zajął się Stephen Street, wcześniej odpowiedzialny za brzmienie czterech płyt The Cranberries, w tym "No Need to Argue" i "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?".

Pożegnalny album na brytyjskiej liście bestsellerów zadebiutował na 10. miejscu. To najlepszy wynik od czasu płyty "Bury the Hatchet" z 1999 r.



Muzycy irlandzkiej grupy zdecydowali, że materiał z "In the End" nie zostanie wykonany na żywo. Tymczasem Noel Hogan w rozmowie z Reutersem bierze pod uwagę jednorazowy koncert z udziałem różnych wokalistów.

"Rok temu w ogóle nie braliśmy tego pod uwagę, ale teraz sam nie wiem. Myślę, że powinniśmy wziąć sobie wolne na wakacje i o tym pomyśleć" - stwierdził gitarzysta.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Cranberries o utworze "In The End" materiały prasowe

Przypomnijmy, że liderka The Cranberries zmarła 15 stycznia 2018 r. w Londynie, w wieku 46 lat. Ciało O'Riordan znalazła hotelowa sprzątaczka. Weszła do pokoju wynajmowanego przez wokalistkę, myśląc, że jest pusty.

Oficjalna ceremonia pogrzebowa irlandzkiej gwiazdy odbyła się 21 stycznia, dwa dni później rodzina i przyjaciele pożegnali ją podczas prywatnego pogrzebu.

Ponad pół roku później, 6 września (tego dnia Dolores skończyłaby 47 lat), ujawniono wyniki dokładnej sekcji zwłok wokalistki. Okazało się, że przyczyną śmierci gwiazdy było utonięcie spowodowane upojeniem alkoholowym.

Pożegnanie Dolores O'Riordan 1 8 21 stycznia 2018 r. w kościele św. Józefa w Limerick odbyła się ceremonia pożegnania Dolores O'Riordan, liderki irlandzkiej grupy The Cranberries. Autor zdjęcia: Charles McQuillan Źródło: Getty Images 8

Po śmierci piosenkarki do sieci trafiło specjalne oświadczenie muzyków, w którym zakomunikowano, że album, który był przygotowywany wraz z O'Riordan ujrzy światło dzienne i będzie zarazem ostatnim krążkiem grupy.

- Dolores była bardzo podekscytowana rozpoczęciem pracy nad tym albumem. I szczerze wierzę, że chciałaby, abyśmy go dokończyli - mówi w rozmowie z Interią gitarzysta Noel Hogan.

Pierwszym singlem promującym płytę "In The End" był "All Over Now", któremu towarzyszył animowany teledysk.

Clip The Cranberries All Over Now

Sprawdź tekst utworu "All Over Now" w serwisie Teksciory.pl

"Pierwsze pomysły na ten utwór pojawiły się podczas poprzedniej trasy koncertowej. Dolores i ja kilkukrotnie rozmawialiśmy o twórczości The Cure. Na koncertach ten zespół często wydłużał swoje utwory w stosunku do wersji studyjnych, swobodnie się nimi bawiąc. Dolores bardzo spodobał się ten pomysł. Powiedziałem jej, że my również możemy tak robić grając na żywo, że możemy dać jej większą przestrzeń w utworze..." - opowiadał Noel Hogan.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Cranberries o utworze "All Over Now" materiały prasowe

Jako pierwszy na płytę "In the End" został skomponowany utwór "A Place I Know".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Cranberries o utworze "A Place I Know" materiały prasowe

"Był to pierwszy kawałek skomponowany na płytę 'In The End'. Powstał on po koncercie we Wrocławiu. To był nasz pierwszy koncert w tym miejscu... Pamiętam jak tego dnia w hotelu przyszła do mnie Dolores i zaśpiewała ten kawałek. Nie była do końca pewna partii wokalnej, pracowała nad nią dość długo. Dopiero po kilku miesiącach wysłała mi gotowe demo" - powiedział Noel Hogan.

"To był pierwszy utwór, który nagraliśmy na album. Jest on bardzo subtelny, piękny, z delikatnym wokalem. Brzmi jak bardzo wczesny kawałek The Cranberries. Mam wrażenie że wszystkie partie są idealnie skomponowane, ten utwór płynie i nie brakuje mu niczego" - dodaje muzyk.

Wideo The Cranberries - A Place I Know (Official Audio)

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Cranberries o utworze "A Place I Know" materiały prasowe

The Cranberries największą popularnością cieszyli się w latach 90., kiedy to na listach przebojów królowały utwory "Zombie" (posłuchaj!), "Linger” (posłuchaj!) czy "Salvation" (posłuchaj!). W dorobku muzycy mają ponad 40 mln sprzedanych płyt.