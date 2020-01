The Cranberries: Członkowie grupy krytykują zespół Bad Wolves

Krótko po tragicznej śmierci Dolores O'Riordan, zespół Bad Wolves udostępnił cover przeboju "Zombie" grupy The Cranberries. Teraz muzycy irlandzkiej formacji przyznają, że wypuszczenie piosenki tak szybko było niestosowne.

Przypomnijmy, że wokalistka The Cranberries zmarła 15 stycznia 2018 roku w wieku 46 lat. Ciało Dolores O'Riordan znalazła hotelowa sprzątaczka. Weszła do pokoju wynajmowanego przez wokalistkę, myśląc, że jest pusty. Dolores O'Riordan leżała w łazience.

Oficjalna ceremonia pogrzebowa irlandzkiej gwiazdy odbyła się 21 stycznia, dwa dni później rodzina i przyjaciele pożegnali ją podczas prywatnego pogrzebu.

Ponad pół roku później, 6 września (tego dnia Dolores skończyłaby 47 lat), ujawniono wyniki dokładnej sekcji zwłok wokalistki. Okazało się, że przyczyną śmierci gwiazdy było utonięcie spowodowane upojeniem alkoholowym.

Zaledwie kilka dni po śmierci wokalistki w sieci pojawił się cover utworu "Zombie", stworzony przez zespół Bad Wolves. O'Riordan przed śmiercią miała współpracować z muzykami właśnie przy tej piosence.



W ciągu dwóch lat piosenka zdobyła 288 milionów wyświetleń. Nie do końca zadowoleni z premiery coveru w tamtym czasie byli i nadal są członkowie The Cranberries.

W rozmowie z ABC News Radio, perkusista zespołu Fergal Lawler przyznał, że opublikowanie coveru cztery dni po śmierci gwiazdy było niestosowne. Muzyk dodał też, że nowa wersja utworu nie przypadła mu do gustu.

Z kolei gitarzysta Noel Hogan stwierdził, że nowa wersja utworu trafiła do sieci zbyt wcześnie.



Sam zespół postanowił wydać pożegnalną płytę z ostatnimi nagranymi wokalami przez O'Riordan - "In The End" - prawie półtora roku po śmierci przyjaciółki. Album swoją premierą miał 26 kwietnia 2019 roku.

