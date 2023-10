Nazywana ikoną śląskiej piosenki Teresa Werner debiutowała jako 16-latka w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk", z którym występowała na całym świecie. Pojawiła się m.in. na Broadwayu i w Carnegie Hall w Nowym Jorku.

W 2011 r. rozpoczęła swoją karierę solową, wydając płytę "Spełnić marzenia" promowaną singlem "Miłość jest piękna" (sprawdź!).

W krótkim czasie Werner zdobyła sporą popularność na Śląsku, regularnie zdobywając tytuł wykonawcy roku regionalnej telewizji TVS.

Do największych przebojów wokalistki należą m.in. "Dałabym ci dała", "Miłość jest piękna", "Szczęśliwi we dwoje" (posłuchaj!), "Kocham swoje morze" (posłuchaj!), "Spełnić marzenia" (posłuchaj!), "Trzeba zacząć żyć" i "Miłość to nie zabawa". Teledyski do tych piosenek zebrały po kilka-kilkadziesiąt mln odsłon.

Od 2010 r. mężem pani Teresy jest Wiesław Werner. Wokalistka z pierwszego małżeństwa ma córkę Joannę. Jazda konna jest największą pasją Joanny. W teledysku "Warto żyć" możemy zobaczyć, że w siodle znakomicie czuje się również Teresa Werner.

- Mój mąż to spokojny, zrównoważony człowiek, towarzyszy mi niemal we wszystkich projektach - podkreślała wokalistka w rozmowie z Interią.

Clip Teresa Werner Dałabym Ci dała

Teresa Werner: Fani wprawili ją w osłupienie

Bezsprzecznie Teresa Werner może pochwalić się wielkim gronem bardzo oddanych i zapatrzonych w nią fanów. Na koncertach królowej śląskiej piosenki sale po prostu pękają w szwach. Ostatnio zachowanie jej miłośników przeszło najśmielsze oczekiwania gwiazdy!

Fani nie zapomnieli o ważnym dniu - 3 października wokalistka obchodzi imieniny! Ikona śląskiej piosenki pochwaliła się w mediach społecznościowych otrzymanymi od fanów prezentami i kwiatami.

"Z całego serca dziękuję za przesłane imieninowe piękne kwiaty i niespodzianki dla mnie. Jesteście niesamowici. Zawsze pamiętacie o mnie, a tym samym sprawiacie mi ogromną radość. DZIĘKUJĘ" - napisała Teresa Werner.

W komentarzach możemy przeczytać kolejne życzenia zamieszczane przez oddanych miłośników.

"P. Tereniu! Z serducha życzę Pani przede wszystkim zdrówka, ale także spełnienia wszystkich marzeń. Dużo wspaniałych koncertów z cudownie publicznością. Miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie"; "To szczególny dla nas dzień, w którym obchodzi Pani swoje imieniny"; "Niech się darzy w zdrowiu" - piszą fani.