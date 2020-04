Tau organizuje Biblia challenge. Pierwszym wyzwanym Andrzej Duda

Raper Tau zdecydował się ruszyć z nowym wyzwaniem w sieci. Do Biblia challenge zaprosił na początek Andrzeja Dudę.

Tau zaprosił do wyzwania m.in. Andrzeja Dudę i Grzegorza Brauna /Tomasz Urbanek /East News

"Słyszeliśmy o zrób sobie zdjęcie wracając ze sklepu challenge, umyj okna w pięć minut challenge, pokaż swój papier toaletowy challenge, więc pomyślałem, że skoro dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Czytania Słowa Bożego (chodziło o IV Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego - przyp. red.), to czemu by nie zrobić Biblia challenge" - stwierdził Tau w swoim "Raporcie Z Wojny o Duszę".



Pierwszym wyzwanym przez rapera został prezydent Polski Andrzej Duda. Oprócz niego do challengu zaproszeni zostali m.in. Grzegorz Braun, Michał Koterski, Cezary Pazura i Patryk Jaki. Twórca zachęcił też fanów do publikowania fragmentów Biblii w sieci oraz wciągania znajomych do zabawy.

W tym roku miał ukazać się nowy album Tau "Dziecko Króla", jednak raper ostatecznie zrezygnował z jego wydania.

"Przestałem ją czuć, przestałem ją rozumieć, przestałem mieć tę pewność w sobie, że ja chcę tej płyty" - tłumaczył.

Dyskografię rapera zamyka płyta "Egzegeza: Księga pszczół" z 2019 roku.