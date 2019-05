Tarja Turunen: Szczegóły nowej płyty "In The Raw"

Pod koniec sierpnia swą premierę mieć będzie nowy studyjny album fińskiej wokalistki Tarji Turunen.

Tarja Turunen szykuje nowy album /Giuseppe Maffia/NurPhoto /Getty Images

Wśród zaproszonych gości na "In The Raw" usłyszymy Björna "Speed" Strida (utwór "Dead Promises"), frontmana szwedzkich grup Soilwork i The Night Flight Orchestra; włoską wokalistkę Cristinę Scabbię ("Goodbye Stranger") z Lacuna Coil; oraz Tommy'ego Karevika ("Slient Masquerade"), szwedzkiego wokalistę amerykańskiej formacji Kamelot.

Reklama

Nowy longplay Tarji Turunen trafi na rynek 30 sierpnia nakładem niemieckiej earMUSIC.



Zapowiedzią "In The Raw" jest opublikowany właśnie utwór "Dead Promises", o którym kilka zdań powiedziała fińska wokalistka.



"Bardzo podoba mi się w nim brzmienie gitar: bardzo bezpośrednie. Jeśli śpiewam z dużą mocą, potrzebuję, by towarzyszyło temu coś równie mocnego, dzięki czemu nie czuję się osamotniona" - zaznaczyła Tarja.



"Nowy album będzie mroczniejszy i nieco cięższy od 'The Shadow Self' z 2016 roku. Nie zapominam jednak o swoim symfonicznym obliczu, jako że moją pierwszą miłością była muzyka klasyczna, od której nigdy nie ucieknę" - mówiła jeszcze w 2018 roku Turunen.



Przypomnijmy, że Tarja Turunen była jedną z gwiazd niedawnego festiwalu 3-Majówka we Wrocławiu.



Posłuchaj premierowej kompozycji "Dead Promises" Tarji Turunen:

Clip Tarja Turunen DEAD PROMISES (Lyric Video)

Oto program albumu "In The Raw":

1. "Dead Promises"

2. "Goodbye Stranger"

3. "Tears In Rain"

4. "Railroads"

5. "You And I"

6. "The Golden Chamber: Awaken / Loputon Yö / Alchemy"

7. "Spirits Of The Sea"

8. "Silent Masquerade"

9. "Serene"

10. "Shadow Play".