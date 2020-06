Szczegóły debiutu Tomorrow's Rain

Izraelska formacja Tomorrow's Rain wyda we wrześniu debiutancki album.

Płytę "Hollow" wypuści niemiecka AOP Records. Premierę zaplanowano na 11 września. Album wyprodukowano (w tym miks i mastering) w studiu w Tel Awiwie, gdzie nad wszystkim czuwał Dori Bar Or.

Autorem okładki jest Ziv Lenzner.



Trzeba przyznać, że jak na debiutantów Tomorrow's Rain mogą pochwalić się iście imponującą liczbą uznanych gości, którzy wystąpili na ich debiutanckim longplayu, na co swój wpływ miały zapewne (grane przez ostatnie dwa lata) koncerty u boku Paradise Lost, Kreator, Tribulation, Swallow The Sun, Draconian, Rotting Christ, Tiamat i Orphaned Land.



Wśród zaproszonych gości znaleźli się następujący muzycy: Aaron Stainthorpe (My Dying Bride), Greg Mackintosh (Paradise Lost), Jeff Loomis (Arch Enemy / eks-Nevermore), Fernando Ribeiro (Moonspell), Spiros Antoniou (Septicflesh), Sakis Tolis (Rotting Christ), Mikko Kotamaki (Swallow The Sun), Kobi Farhi (Orphaned Land), Anders Jacobsson (Draconian), Shlomi Bracha (Mashina) i Lisa Cuthbert (wokalistka koncertująca z Sisters Of Mercy).



Twórczość Tomorrow’s Rain to ciekawy amalgamat dark metalu, gotyckiego rocka z lat 80. i doom / death metalu.



Do tej pory zespół opublikował dwie kompozycje z debiutu: "Fear" (z gościnnym udziałem Aarona Stainthrope'a z My Dying Bride) oraz "In The Corner Of A Dead End Street" (tu gościnnie Greg Mackintosh z Paradise Lost, Sakis Tolis z Rotting Christ i Kobi Farhi z Orphaned Land).



Utworu "Fear" Tomorrow's Rain możecie posłuchać poniżej:

Sprawdźcie też właśnie opublikowany w wersji albumowej "In The Corner Of A Dead End Street":

Oto lista utworów albumu "Hollow":



1. "Trees"

2. "Fear"

3. "A Year I Would Like To Forget"

4. "In The Corner Of A Dead End Street"

5. "Misery Rain"

7. "Hollow"

8. "The Weeping Song"

9. "Fear" (wersja akustyczna).