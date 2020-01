"Szansa na sukces. Eurowizja 2020": Kto zaśpiewa w pierwszym odcinku? [TRANSMISJA, WYNIKI]

Już niedługo na antenie TVP rozpoczną się zmagania kandydatów, walczących o wyjazd na tegoroczną Eurowizję. Kiedy pierwszy odcinek "Szansy na sukces. Eurowizja 2020"?

Jednym z jurorów "Szansy na sukces" będzie Michał Szpak

Emitowany przez Telewizję Polską program wyłoni wokalistę, który będzie reprezentował Polskę podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2020 w Holandii.

Pierwszy odcinek pojawi się w telewizji w niedzielę, 2 lutego, o godzinie 15:15.

W roli muzycznego eksperta Radia Zet wystąpi Marcin Wojciechowski. Dziennikarz znany jest z prowadzenia audycji "Zet na punkcie muzyki" oraz "Listy przebojów Radia Zet".

W skład jury "Szansy na sukces" wejdą Michał Szpak, Cleo i Gromee.

Cleo reprezentowała Polskę na Eurowizji w 2014 roku, z piosenką "My Słowianie - We Are Slavic", Szpak na eurowizyjnej scenie pokazał się w 2016 roku z utworem "Color of Your Life". Dwa lata później przedstawicielem Polski był Gromee. Wykonał wtedy "Light Me Up" z wsparciem wokalisty Lukasa Meijera.



Uczestnicy zaprezentują się w utworach kultowego szwedzkiego zespołu ABBA.

W pierwszym odcinku "Szansy..." pojawią się Patryk Skoczyński, Emilia Sanecka, Siostry Szlachta, Kasia Dereń, Amelia Andryszczyk, Sargis Davtyan i Maja Hyży.

Kolejny odcinek programu, z tematem przewodnim "Eurowizyjne hity", zaplanowany jest na 9 lutego. Trzeci, w którym uczestnicy zaśpiewają przeboje The Beatles, będziemy mogli obejrzeć już tydzień później. Finał na żywo zostanie wyemitowany 23 lutego.

Eurowizja 2020 odbędzie się w Rotterdamie, w Holandii. Półfinały będą trwały od 12 do 14 maja, finał natomiast odbędzie się 16 maja. W konkursie wystąpią reprezentanci 41 państw.