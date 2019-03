"Szansa na sukces": Adam Konkol (Łzy) kontra Anna Wyszkoni

"Znowu będzie afera, ale kichać to!" - napisała na Facebooku Angelina Konkol, menedżerka i żona Adama Konkola, lidera i gitarzysty grupy Łzy. Małżeństwo w ostrych słowach skomentowało fakt, że Anna Wyszkoni pojawiła się w "Szansie na sukces" z piosenką "Agnieszka" zespołu Łzy.

Adam Konkol i Anna Wyszkoni z czasów wspólnych występów w grupie Łzy AKPA

Jak już informowaliśmy, w niedzielę 7 kwietnia (godz. 15.15) w TVP2 pojawi się wracający po latach program "Szansa na sukces". Odświeżoną wersję pod nazwą "Szansa na sukces. Opole 2019" poprowadzi Artur Orzech.



W pierwszym odcinku pojawi się Anna Wyszkoni, która w latach 1996-2010 była wokalistką grupy Łzy. Po zakończeniu współpracy z tym zespołem rozpoczęła karierę solową, która obejmuje jak na razie cztery płyty (w tym jedna z kolędami).

W programie pojawi się z przebojem "Agnieszka", który wykonywała z formacją Łzy.

Ten fakt mocno zdenerwował Angelinę i Adama Konkolów. Na prywatnym profilu menedżerki i żony gitarzysty Łez możemy znaleźć długi post, w którym padają mocne słowa w stronę Wyszkoni i jej męża, menedżera Macieja Durczaka (wpis jest dostępny publicznie).

"Znowu będzie afera, ale kichać to! @aniawyszkoni serio? Jesteście z Maćkiem tak biedni? Jak macie tak ciężko z kasą to Wam pożyczymy albo damy chociaż na chleb, pożyczymy na kolejną płytę, singla itp.. Aniu! Z całym szacunkiem, ale ile można? No ile? To że grasz regularnie piosenki zespołu Łzy na swoich koncertach Anny Wyszkoni - ok! To, że idziesz do telewizji na sylwestra i wykonujesz tam piosenkę zespołu Łzy - ok! Ale idziesz do szansy na sukces jako Anna Wyszkoni z piosenką Agnieszka ZESPOŁU ŁZY? Serio?" - pisze Angelina Konkol (zachowaliśmy oryginalną pisownię).

"Od rozstania z zespołem minęło wiele lat. Wydalas wiele płyt i singli, które były w radio itp. I idziesz do programu z piosenką 'Agnieszka już dawno..' Czy ty sięgnęłas już dna? Dna totalnego? Po prostu żenujące! Niektórzy' 'Gówno spod siebie by zjedli' '! Sorry za język, ale ile można wytrzymać!

Nie napisałaś do Agnieszki ani jednej nuty, słowa i cały czas slizgasz się na plecach zespołu i piosenek Adama Konkol. Nie chciałaś dzielić się kasą jako zespół, było Ci mało - rozumiem. Ale odp..... się w końcu od piosenek mojego męża i jego zespołu w którym Ciebie już nie ma!" - denerwuje się Angelina Konkol.

W podobnym stylu napisał też Adam Konkol.

"Miej trochę godności i przestań, bo już nie tylko mnie plecy bolą jak oglądam każdy Twój występ, w którym słyszę piosenki zespołu, w którym już od dawna nie śpiewasz (...) Tanio sprzedałaś ideały i tanio nadal je sprzedajesz. Nie pozdrawiam i nie będę oglądał nowej szansy na sukces" - stwierdził gitarzysta i lider grupy Łzy, dodając na koniec wulgarny dopisek.