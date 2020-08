Surma: Debiut gotowy

"The Light Within" - tak brzmieć będzie tytuł pierwszego longplaya międzynarodowej grupy Surma.

Debiut grupy Surma już niedługo ujrzy światło dzienne /materiały prasowe

Debiutancki longplay podopiecznych Metal Blade Records będzie mieć swą premierę 6 listopada.

Wyjaśnijmy, że trzon symfometalowej formacji Surma tworzą czeska wokalistka Viktorie Surmøvá oraz pochodzący z Wysp Owczych, znany z Týr, grający na gitarze wokalista Heri Joensen; oboje udzielają się także w grupie Bohemian Metal Rhapsody. Skład uzupełnili basista Rens Bourgondiën, rosyjski perkusista Andrey Ischenko (eks-Arkona) i Duńczyk Lars Vinther, który zajął się większością orkiestracji.

Materiał na "The Light Within" wyprodukowali Surmøvá i Joensen, co miało miejsce w prywatnym studiu tego drugiego. Partie perkusji nagrano w Moskwie.

Z "Reveal The Light Within", pierwszym singlem z debiutu grupy Surma, możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Surma - Reveal The Light Within (Official Lyric Video)

Oto program albumu "The Light Within":



1. "Rendition"

2. "Reveal The Light Within"

3. "Like The River Flows"

4. "Fire And Wind"

5. "Desire"

6. "The City Of Winds"

7. "The Selkie (Kópakonan)"

8. "Until It Rains Again"

9. "Emptiness (Is No More)"

10. "Cages Of Rage"

11. "Downfall"

12. "Lost To Time"

13. "Deconstruction".