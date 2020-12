Sunnata: Sprawdź nowy utwór "Crows"

Warszawska formacja Sunnata podzieliła się z fanami kompozycją z nowej płyty.

Mowa o numerze "Crows", który znajdziemy na "Burning In Heaven, Melting On Earth", czwartym longplayu stołecznego kwartetu spod znaku doom / sludge / stoner metalu.

Nagrania oraz miks i mastering miały miejsce w Nebula Studio pod okiem Macieja Karbowskiego. Autorką okładkowego zdjęcia jest Wiktoria “Księżycolica" Odziomek.

Datę premierę nowej płyty grupy Sunnata wyznaczono na 26 lutego 2021 roku. Materiał zostanie wydany niezależnie w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.

Z singlem "Crows" warszawskiej Sunnaty możecie się zapoznać poniżej:

Oto program albumu "Burning In Heaven, Melting On Earth":



1. "Crows"

2. "God Emperor Of Dune"

3. "A Million Lives"

4. "Black Serpent"

5. "Völva (The Seeress)"

6. "Way Out".