Ósmy longplay ateńskiego kwartetu wyprodukował Nick Melissourgos, grający na gitarze wokalista i lider Suicidal Angels. Album "Profane Prayer" zmiksowano i poddano masteringowi w szwedzkim studiu Fascination Street pod okiem Jensa Borgena. Okładkę zaprojektował słynny amerykański artysta Ed Repka.

W utworze "Deathstalker" zaśpiewali gościnnie Sakis Tolis z Rotting Christ oraz Fotis Benardo i Efthimis Karadimas z Nightfall.

Pierwsza od pięciu lat płyta podopiecznych niemieckiej Nuclear Blast Records trafi na rynek 1 marca 2024 roku. Materiał dostępny będzie m.in. w edycji CD, na winylu i drogą elektroniczną.

Przypomnijmy, że Suicidal Angels zobaczymy 10 marca 2024 roku w klubie VooDoo w Warszawie oraz dzień później w klubie Łącznik we Wrocławiu. Grecy przyjadą do Polski w ramach trasy pod szyldem "Profanation Over Europe 2024", na której towarzyszyć będą im ich rodacy z Crimson Fire i luksemburski Fusion Bomb.



Na pierwszy singel promujący nowe dokonanie Suicidal Angels wybrano numer "When The Lions Die". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Suicidal Angels When the Lions Die

Suicidal Angels - szczegóły albumu "Profane Prayer" (tracklista):

1. "When The Lions Die"

2. "Crypts Of Madness"

3. "Purified By Fire"

4. "Deathstalker"

5. "Profane Prayer"

6. "The Return Of The Reaper"

7. "Guard Of The Insane"

8. "Virtues Of Destruction"

9. "The Fire Paths Of Fate".