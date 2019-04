"Śpiewajmy razem. All Together Now" - piąty odcinek. Setka jurorów znów wstała! [WIDEO]

Po raz trzeci w tej edycji programu "Śpiewajmy razem. All Together Now" na nogi wstali wszyscy jurorzy. Komu udała się ta sztuka?

Salwin Merstein-Siwak znany jako "Jimmy" w programie "Śpiewajmy razem. All Together Now" /

"Śpiewajmy razem. All Together Now" opiera się na jednym prostym założeniu - zaśpiewać tak, by porwać do wspólnego śpiewania i zabawy jak największą liczbę jurorów. Im więcej jurorów wstanie ze swoich miejsc i zaśpiewa z uczestnikiem, tym wyższy będzie jego wynik. Program składał się z ośmiu odcinków. Dwójka wokalistów, która w każdym odcinku poderwie z krzeseł największą liczbę sędziów, przechodzi do finałowego odcinka, w którym zawalczą o nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. zł.

W drugiej edycji pojawiło się trochę zmian - w roli kapitana 100-osobowego jury Ewę Farną zastąpiła Beata Kozidrak z grupy Bajm, a nowym prowadzącym został Mariusz Kałamaga, były członek kabaretu Łowcy.B (zmienił Igora Kwiatkowskiego, niegdyś kabaret Paranienormalni).

W jury ponownie pojawili się m.in. Krzysztof Jaryczewski (pierwszy wokalista Oddziału Zamkniętego), Anja Orthodox (wokalistka Closterkeller), Dariusz Kordek (aktor musicalowy, teatralny i filmowy), Jacek Dewódzki (były wokalista Dżemu), raper CNE, Madox, Ramona Rey, uczestnik wielu talent show Juliusz Kamil i Paweł Stasiak z Papa D.

Nowe twarze wśród jurorów to m.in. Titus (Acid Drinkers), Wanda Kwietniewska, Gabriel Fleszar, małżeństwo Ruda i Łukasz Lazer (Red Lips), Tomek Lubert (Virgin) oraz Drak i Jelonek z metalowej grupy Hunter.

Zobacz w całości piąty odcinek drugiej serii "Śpiewajmy razem. All Together Now":

Wszystkich stu jurorów do tej pory w drugiej edycji postawili Beata Noszczyńska i Oskar Jensen. Teraz dołączył do nich "Jimmy", a właściwie Salwin Merstein-Siwak, handlarz częściami samochodowymi z Zielonej Góry.

"Gdybym wygrał ten program, to chciałbym się rozwinąć muzycznie, nagrać płytę i jak coś zostanie z pieniędzy, to chciałbym też pomóc bezdomnym" - powiedział "Jimmy", który wykonał utwór "Napraw" zespołu LemON.

"Chciałam powiedzieć, że to nie jest łatwa piosenka. Igor śpiewa to tak cudownie, a ty wszedłeś i zaśpiewałeś swoje emocje. Jakbyś był blisko mnie, to byś zobaczył te ciarki" - chwaliła Beata Kozidrak. "Jestem zachwycona tym, co usłyszałam" - wtórowała jej Ola Szwed.

"Jimmy" na scenie wykonał dziki taniec radości, nie mogąc uwierzyć w to, że udało mu się porwać do zabawy wszystkich jurorów.



Do dogrywki przeszli grupa Triple Madness ("I Want It All" Queen, 99 pkt.) i Kamil Kubas ("Jak nie my, to kto" Mroza i Tomsona, 87 pkt.). Po wyzerowaniu punktów muzycy zaśpiewali inne utwory. Trio zaprezentowała "Szał" Edyty Bartosiewicz, natomiast Kamil Kubas wykonał "We Found Love" Calvina Harrisa i Rihanny. Do finału ostatecznie awansował zespół Triple Madness.

Gościem specjalnym odcinka była Joanna Kurowska.