Soulrot: szczegóły płyty "Victims Of Spiritual Warfare"

Deathmetalowa formacja Soulrot z Chile wyda pod koniec lipca drugi album.

Chilijski zespół Soulrot zdradził szczegóły nowego albumu

"Victims Of Spiritual Warfare" poddano masteringowi pod okiem hiszpańskiego fachowca Javiera Féleza.

Okładka to dzieło Césara Valladaresa Fernándeza alias CesarCold.

Drugi longplay Chilijczyków trafi w ręce fanów (wybitnie szwedzkiego) death metalu dzięki hiszpańskiej wytwórni Memento Mori. Stanie się to 27 lipca.

Z utworem "God Forsaken" Soulrot możecie się zapoznać poniżej:

Wideo SOULROT - God Forsaken

Na płycie "Victims Of Spiritual Warfare" usłyszymy 15 kompozycji. Oto ich tytuły:

1."La Doctrina de los Malnacidos"

2. "Nihilistic Automata"

3. "Buried Alive"

4. "I, Master"

5. "Perpetual Warfare"

6. "God Forsaken"

7. "Deceiving Tyranny Manifesto"

8. "Chainsaw Worship Hymn"

9. "Protect The Coven"

10. "Evolutive Slaves"

11. "All That Remains"

12. "Nameless Ritual"

13. "Hideous Manifestation"

14. "What Destroys You, Makes Us Stronger"

15. "Aquelarre".