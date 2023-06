Sorrow: Album "Death Of Sorrow" gotowy. Kiedy premiera?

Na płycie "Death Of Sorrow" znajdziemy utwory, które deathmetalowcy z Nowego Jorku skomponowali trzy dekady temu, lecz nie mieli ich wówczas okazji zarejestrować. Na drugim longplayu Sorrow usłyszymy również nową wersję kompozycji "Hidden Fear" z demówki "Human Fear", którą zespół wypuścił w 1989 roku jeszcze pod pierwotną nazwą Apparition.

Okładkę nowego materiału Amerykanów zaprojektował ukraiński artysta Daemorph / Daemorph Art.

Przypomnijmy, że "Hatred And Disgust", debiutancki longplay Sorrow z 1992 roku, wydała Roadrunner Records. Powrotny album wskrzeszonego w 2022 roku Sorrow ujrzy światło dzienne 8 sierpnia nakładem hiszpańskiej Xtreem Music (CD, na winylu i kasecie, cyfrowo).

Z utworem "Doom The World" z drugiej płyty Sorrow możecie się zapoznać poniżej:

Wideo SORROW - Doom the World [2023]

Sorrow - szczegóły albumu "Death Of Sorrow" (tracklista):



1. "Doom The World"

2. "Judicial Falsity"

3. "Remembered Eternally"

4. "Scar"

5. "Required Irrationality"

6. "Someone Else's Blood"

7. "Hidden Fear"

8. "Funeral March".