Sonbird: Teledysk "Niepoważny" na premierę płyty "Głodny"

Poniżej możecie zobaczyć teledysk do piosenki "Niepoważny", który promuje właśnie wydany debiutancki album "Głodny" pochodzącej z Żywca grupy Sonbird.

Sonbird w teledysku "Niepoważny" /materiały prasowe

Open'er Festival, OFF Festival, Kraków Live Festival, Rock In Summer, Męskie Granie - to tylko kilka imprez, na których w 2018 roku wystąpiła grupa Sonbird.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sonbird o debiutanckiej płycie i współpracy z wytwórnią INTERIA.PL

Czterech przyjaciół zjeżdża Polskę wzdłuż i wszerz, by grać swoją muzykę i zaskarbiać sobie sympatię kolejnych fanów.

Ich wspólna muzyczna przygoda trwa od lipca 2015 roku. Szczególną uwagę odbiorców i dziennikarzy przykuł utwór "Ląd". Przed premierą debiutanckiego albumu "Głodny" ukazało się jeszcze wideo do utworu "Wodospady".



Clip Sonbird Ląd

Teraz do sieci trafił teledysk do piosenki "Niepoważny". Za klip odpowiadają Przemysław Filipowicz (reżyseria) i Artur Michalik (scenariusz).

Wideo do "Niepoważnego" opowiada o niewygodnej relacji. Bohaterami historii są nauczycielka oraz zafascynowany w niej uczeń, który jest nad wyraz poważny jak na swój młody wiek. W rolach głównych wystąpili aktorka Daria Polasik-Bułka z Teatru Polskiego w Bielsku-Białej oraz Oliwier Gutowski.

Zdjęcia głównie realizowane były w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Żywcu.

Grupę Sonbird tworzą Dawid Mędrzak (wokal), Kamil Worek (gitara), Tomasz Kurowski (bas) i Maciej Hubczak (perkusja).

Clip Sonbird Niepoważny