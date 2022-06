Slugcrust z kontraktem zapowiada album "Ecocide"

Pierwszym efektem współpracy ekstremalnych metalowców z Karoliny Południowej z wytwórnią z Los Angeles będzie "Ecocide", debiutancka płyta Slugcrust. Materiał trafi na rynek 9 września (CD, na winylu, cyfrowo).

W produkcję albumu zaangażowany był Derick Caperton, gitarzysta Slugcrust, który - podobnie jak perkusista Brett Terrapin - udziela się także w formacji WVRM. Za miks i mastering odpowiada Cody Davidson, na co dzień bębniarz deathmetalowego Sanguisugabogg z Ohio.



Dodajmy, że ekstremalny metal Slugcrust, kojarzonego początkowo ze sceną grindcore'ową, zawiera w sobie elementy crust punka oraz akcenty z rejonów death / doom metalu.



Ile w tym prawdy możecie się przekonać oglądając teledysk do "Echless", głównego singla promującego debiutancki album Slugcrust:

Wideo SLUGCRUST - ECHOLESS (OFFICIAL VIDEO)

Oto program płyty "Ecocide":

1. "Demise Promise"

2. "Drag Me to Agony"

3. "Buzzard Czar"

4. "No Heirs / Dead Souls"

5. "Echoless"

6. "Arachno-Mariticide"

7. "Petrochemical"

8. "Scoundrel / Wraith"

9. "Swamp Mind"

10. "Juris Domina"

11. "Ecocide"

12. "Event Horizon".