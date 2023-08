Slowburn: Sprawdź pierwszy singel nowej płyty "Fire Starter"

Płyta "Fire Starter" trafi na rynek 17 października pod banderą rodzimej Fighter Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD oraz cyfrowo.

"Styl Slowburn to klasyczny heavy metal z bogactwem gitarowych riffów, pulsującymi bębnami i basem oraz chwytliwymi wokalami, w którym nie brakuje także elementów progresywnego grania z lat 70. i hard rocka z lat 80." - czytamy w notce informacyjnej.

"Rock 'N' Roll Rats", debiut zespołu dowodzonego przez znanego również z thrashowego Rancor basistę Jorge Serrano, miał swą premierę w 2020 roku.

Singel "Psycho War" Slowburn możecie sprawdzić poniżej:

Wideo SLOWBURN - Psycho Wars [2023]

Na płycie "Fire Starter" usłyszymy 10 utworów. Oto ich lista:



1. "Psycho War"

2. "Exiled"

3. "The Beast"

4. "On Fire"

5. "I'm Revenge"

6. "Two Years"

7. "Touch The Sky"

8. "Last Chance"

9. "Falling"

10. "The Price Of Liberty".