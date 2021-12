Sławomir od kilku lat jest jedną z największych gwiazd gatunku zwanego przez niego "rock-polo". Przebój "Miłość w Zakopanem" to piosenka, bez której nie może obyć się żadna sylwestrowa prywatka.

Z uwagi na bujnego wąsa często porównuje się go z wyglądu do lidera Queen, Freddiego Mercury. Muzyk nie ukrywa jednak, że charakterystyczna łysina nie jest dla niego problem - akceptuje się takim, jakim jest. Wtóruje mu w tym żona.



Sławomir w programie "Moje disco, moje wszystko" Disco Polo Music

Niedawno Michał Koterski, aktor znany z filmów "7 uczuć" czy "Dzień świra" poinformował w sieci, że wyjeżdża do Turcji by zrobić sobie przeszczep włosów. Sławomir nie mógł przegapić tej okazji, by żartobliwie nawiązać do zmian, jakie wprowadza aktor.



"Nie czuję presji związanej z moim wyglądem. Żona mnie kocha takiego, jakim jestem. I nawet mnie jeszcze nie wysyła na przeszczep włosów do Turcji. Chcę po prostu być sobą" - powiedział wokalista i w rozmowie z PAP Life. Sławomir nie martwi się także swoją tężyzną fizyczną do tego stopnia, że miałby wyrywać sobie ostatnie włosy z głowy. Cieszy się, że dobrym treningiem są dla niego występy live.

"Jestem teraz w dobrej formie, bo koncerty to jest półtorej godziny ostrego treningu. Wszystkie mięśnie, w tym przepona, muszą dobrze działać, jeśli śpiewa się na żywo, a my właśnie tak śpiewamy. Im więcej koncertów, tym forma lepsza. Chyba że trafiamy na jakieś szczodre koło gospodyń wiejskich. Wtedy tych kalorii trochę przybywa" - wyznał muzyk.

Sławomir jest jedną z gwiazd koncertu organizowanego w noc sylwestrową przez TVP. Na scenie obok niego pojawi się m.in. Marcin Miller z zespołu Boys, który ma całkiem odmienne zdanie o odżywianiu. "Życie zgodnie z dietą" - powiedział PAP Life muzyk, który jednocześnie przyznaje, że potrafi wytrwać w niej najdłużej dwa tygodnie.

Marcin Miller: Zespół Boys nie składa broni Newseria Lifestyle

Żona Sławomira Kajra pojawi się jako jedna z gwiazd musicalu "Świat pełen niespodzianek", który Polsat wyemituje 18 grudnia o 20. Kajrowicz wcieli się w nim w... wiewiórkę! "Mieliśmy bardzo wybuchowy skład. To są zupełnie trzy różne postaci i było bardzo ciężko, żeby się bohaterki dogadały między sobą - to była duża walka, ale dzięki temu, że wspólnie dopracowaliśmy bliskości i współpracy, pokazałyśmy, że można odnieść sukces i tego byśmy chciały, żeby dzieciaki się od nas uczyły" - opowiada Kajra w rozmowie z Interią.



Kajra o musicalu "Świat pełen niespodzianek": Naprawdę wybuchowy skład INTERIA.PL

Sławomir natomiast jak zawsze zachwyca się żoną i stwierdził: "Jestem fanem Kajry jako wiewiórki, wygląda najpiękniej. Myślę, że będzie pięknie tańczyła, pięknie śpiewała i że kiedyś dla mnie też tak się przebierze" - wyznał.