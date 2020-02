Sławomir Świerzyński (Bayer Full) o sądach. Teraz pora na szkolnictwo?

Lider Bayer Full, Sławomir Świerzyński wypowiedział się na temat ustawy o sądach. Internauci mocno skrytykowali wokalistę.

Sławomir Świerzyński był wcześniej członkiem PSL /VIPHOTO / East News

Świerzyński ostatnio bardziej niż z występów z zespołem, znany jest ze swoich kontrowersyjnych politycznych komentarzy.

W styczniu rozpętał burzę wypowiedzią o pożarach w Australii. Wokalista Bayer Full porównał pożary do kornika z Puszczy Białowieskiej. "Pożaru buszu w Australii nie trzeba gasić, przyroda sama sobie z tym poradzi. Tak, jak u nas w Puszczy białowieskiej z kornikiem drukarzem" - napisał na swoim profilu na Twitterze (pisownia oryginalna).

Wpis spotkał się z krytyką internautów. "Ban z dwóch powodów: brak kultury i brak rozsądku", "Milcz Pan i wstydu oszczędź", "Zajmij się pan majteczkami w kropeczki", "Halooo, budzimy się, trzeźwiejemy!" - pisali w komentarzach.

Teraz Świerzyński wypowiedział się na temat podpisanej ostatnio ustawy o sądach. "Opozycja lansuje tezę, że społeczeństwo polskie nie rozumie, o co biega w ustawie o sądach. Totalna opozycjo: My, Naród, wiemy, teraz czekamy na ustawę dekomunizacyjną szkolnictwa wyższego" - napisał na Twitterze.

Tym razem również jego wpis spotkał się z krytyką użytkowników, którzy wyśmiewali wypowiedź wokalisty, twierdząc, że "majteczki w kropeczki przemówiły". "Sławek, ty ze szkolnictwem wyższym nigdy nie miałeś i nie będziesz miał styczności. Możesz wnioskować o dekomunizację szkolnictwa podstawowego, to jest twój poziom", "Mów pan za siebie" - czytamy w komentarzach.

Dodatkowo internauci zasugerowali, że lider Bayer Full swoimi wypowiedziami próbuje przypodobać się rządowi. "To żal przez pana przemawia. Nakręcili film o Zenku, a pan też by chciał. Trzeba jakoś o sobie przypomnieć i się zasłużyć", "Drugiego 'Zenka' nie nakręcą nie ma co się podlizywać" - pisali użytkownicy.