Małżeński duet Kajry i Sławomira zna cała Polska. Kajrę widzowie pamiętają m.in. z udziału w serialach, filmach czy programach rozrywkowych takich jak "Tak to leciało", "Big Music Quiz" czy "Taniec z gwiazdami" (w show Polsatu z Rafałem Maserakiem dotarła aż do finału). Sławomira również nie trzeba specjalnie przedstawiać. Wąs, zaczeska na głowie czy bujne owłosienie na klacie, oprócz tego Volkswagen Golf 3, a także powiedzonka "Cześć tu Sławomir" i "czuć piniądz". Para wyrobiła sobie markę, która na stałe zagościła w polskim show biznesie.

Reklama

Kajra wyszła za Sławomira w 2011 r., kiedy to oboje byli początkującymi aktorami. Sławomir w 2006 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie, a rok później mury tej uczelni opuściła Kajra.

Sławomir przygotował małą niespodziankę. "I to ja rozumiem"

Gołym okiem widać, że poza całą otoczką zawodową, Kajra wraz ze Sławomirem tworzą prywatnie bardzo zgrany duet. Wokalistka podzieliła się niedawno na swoim instagramowym profilu relacją, która rozczuliła internautów. Po obudzeniu się, zrobiła zdjęcie niespodzianki, która czekała na nią przy łóżku na nocnej szafce. Sławomir przygotował kawę i tosta. "I to ja rozumiem" dopisała gwiazda, oznaczając swojego męża.

Kajra o Sławomirze: "Przekroczył sufit żenady"

Jak w każdym małżeństwie, pomiędzy Kajrą i Sławomirem pojawiają się czasem nieporozumienia. W marcu b.r. wokalista udostępnił piosenkę, która według niego była najbardziej ryzykowną w jego karierze. "Cudowronek" rzeczywiście spotkał się z dużą krytyką. "Ptaszek chce do gniazdka, kremik chce do rurki, szydło chce do worka, igła chce do dziurki" - śpiewa dwuznacznie Sławomir. Cały tekst znajdziecie w serwisie Tekściory!

Instagram Wideo Rozwiń

Miesiąc po premierze Kajra gościła w programie "Wieczorny Express" Iwony Kutyny, gdzie wypowiedziała się na temat kontrowersyjnego utworu.

"Usłyszałam po raz pierwszy, jak byliśmy na wczasach i nie wiedziałem, czy mam się śmiać, płakać czy uciekać. Uważam, że pewien próg został przekroczony... My zawsze balansowaliśmy na granicy, ale tym razem ten sufit żenady Sławomir przekroczył" - twierdziła.



Clip Sławomir CUDOWRONEK

"Ponieważ to jest piosenka na jego czterdziestkę, i najwyraźniej nadszedł kryzys wieku średniego, więc jakoś z zespołem zdzierżymy to. Będziemy grać zawstydzeni, ale się zgodziliśmy. Choć nie było łatwo" - dodała.

Miesiące mijają, a Kajra zapewne już spokojniej podchodzi do całego utworu. Zresztą, skoro takie drobne niespodzianki na nią czekają, to Sławomir być może cały czas "odkupuje winy". Ważne, że cały czas tworzą piękną parę, a widzowie mogą regularnie oglądać ich w telewizji lub na koncertach.