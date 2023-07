Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała tworzą jedno z najbarwniejszych małżeństw rodzimego show-biznesu. Od lat możemy oglądać ich wspólne występy na scenie w czasie rozmaitych koncertów. Kajrę widzowie pamiętają m.in. z udziału w serialach, filmach czy programach rozrywkowych takich jak "Tak to leciało", "Big Music Quiz" czy "Taniec z gwiazdami" (w show Polsatu z Rafałem Maserakiem dotarła aż do finału).

Clip Sławomir USZYCI NA MIARĘ

Sławomir i nowa piosenka "240/H". Drapieżna Kajra w akcji

Do sieci trafiła właśnie nowa piosenka "240/H". "Cześć tu Sławomir. Dla tych, którym w żyłach płynie benzyna" - napisał wokalista.

W klipie pojawia się sporo wyścigowych aut, a Sławomir driftuje na torze. Tym razem Kajrę możemy zobaczyć w drapieżnej wersji, gdy pokłada się na masce jednej z maszyn. Nie zdradzając zakończenia dodajmy, że specjalną rolę zagrał tajemniczy Ksiądz (Piotr Aleksandrowicz, gitarzysta zespołu Sławomira).

"Cześć tu Kajra. Ależ ja się lubię w tym wydaniu" - napisała żona Sławomira na Instagramie.

Clip Sławomir 240/H

"Rok czekałem na tą piosenkę, sztos absolutny", "No i jest moc", "Lecimy po miliony", "Końcówka wzruszająca" - czytamy w komentarzach. "Ale buja, sztosik klip" - napisał youtuber CyberMarian.



W podziękowaniach wokalista wymienia m.in. Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie "za serdeczność, otwartość i nieocenione wsparcie naszego klipu".

Przypomnijmy, że w marcu, z okazji swoich 40. urodzin, Sławomir wypuścił klip "Cudowronek". Utwór zapowiadany był jako "najbardziej ryzykowna piosenka" w karierze Zapały.

Clip Sławomir CUDOWRONEK

Sławomir i Kajra - historia wielkiej miłości

Kajra wyszła za Sławomira w 2011 r., kiedy to oboje byli początkującymi aktorami. Sławomir w 2006 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie, a rok później mury tej uczelni opuściła Kajra.

Kajra jeszcze podczas studiów wystąpiła w filmowych produkcjach Agnieszki Holland, Janusza Majewskiego i Michała Kwiecińskiego. Ma w dorobku epizodyczne role w takich serialach, jak m.in. "M jak miłość", "Na krawędzi", "Blondynka", "Ojciec Mateusz", "Prawo Agaty", "Komisarz Alex", "Chichot losu" i "Przyjaciółki".

"Mam to szczęście, że Magda jest piękna i chcę być z nią do końca życia! Modliłem się o dobrą żonę i sobie to wymodliłem, Kajra się nie modliła i ma co ma, czyli mnie" - podkreślał wielokrotnie Sławomir.



Przypomnijmy, że "gwiazda rock polo" to muzyczna odsłona aktora Sławomira Zapały, który w dorobku ma role w m.in. serialach "Blondynka", "Hotel 52", "Piąty stadion" i "Prosto w serce".

Od razu podbił serca fanów charakterystycznym wyglądem - wąs, zaczeska na głowie czy bujne owłosienie na klacie, oprócz tego Volkswagen Golf 3, a także powiedzonka "Cześć tu Sławomir" i "czuć piniądz". U jego boku pojawiła się też od razu żona Kajra (Magdalena Kajrowicz).

W kwietniu 2017 r. wypuścił debiutancki album zatytułowany przewrotnie "The Greatest Hits" promowany singlami "Megiera", "Ni mom hektara", "Aneta", "Miłość w Zakopanem" i "Ty mała znów zarosłaś". Płyta uzyskała status poczwórnej platyny za sprzedaż ponad 120 tys. sztuk. To właśnie dzięki temu utworowi z 2017 r. zdobył wielką popularność. Do tej pory to najpopularniejszy polski teledysk w serwisie YouTube - ma ponad 248 mln odsłon.

W październiku 2020 r. pojawiła się druga płyta "The Best of" z przebojami "Weekendowy korsarz", "Weselny pyton", "Totalny Love" i "Będę z nią".