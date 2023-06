W niedzielę zakończyły się Drużynowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Na pierwszym miejscu uplasowała się drużyna z Włoch z sumą punktów 426,5. Na podium znalazły się również zespoły z Polski (402,5 pkt) i Niemiec (387,5 pkt).

W trakcie dekoracji jednak Włochom mogło nie być do śmiechu. Organizatorzy postanowi uświetnić uroczystość włoską piosenką popularnego zespołu Ricchi e Poveri . Jednak zamiast oryginalnej wersji utworu "Sara perche ti amo", Włosi usłyszeli przeróbkę.

Z głośników wybrzmiały więc m.in. słowa "Stringimi forte e stammi piu vicino, e chi non salta e un gobbo juventino", co można przetłumaczyć jako "Trzymaj mnie mocno i bądź blisko, a kto nie skacze, jest garbusem Juventusu". "Gafa na Igrzyskach Europejskich. Z głośników leci piosenka obrażająca piłkarzy Juventusu" - donosiły włoskie media. Organizatorzy nie skomentowali wpadki.

Ricchi e Poveri na Igrzyskach Europejskich. Kim są?

Grupa powstała w 1967 roku w Genui. Od samego początku działalności funkcjonowali jednak pod inną nazwą - Fama Medium. Artyści grali przede wszystkim w klubach i na plażach nad Morzem Liguryjskim. Zmiana nastąpiła w Mediolanie, gdzie spotkali autora tekstów i kompozytora Franco Califano. To właśnie on stworzył styl zespołu, ukierunkował ich karierę, a także... zmienił nazwę. Od 1968 roku grupa oficjalnie przyjęła nazwę Ricchi E Poveri, co w języku włoskim oznacza "Bogaci i biedni". Califano zmianę motywował słowami: "Choć finansowo jesteście biedni, to macie bogatą duszę i bogactwo pomysłów".



Lata 70. to początek występów Ricchi E Poveri na słynnym włoskim festiwalu w San Remo, jednak w tej dekadzie najwyższa lokata grupy to drugie miejsce w 1970 i 1971. W 1978 roku zespół został wybrany wewnętrznie do reprezentowania Włoch na 23. Konkursie Piosenki Eurowizji. Ich utwór "Questo amore" zajął dopiero 12. miejsce, co było jednym z najsłabszych wyników w historii włoskich występów na Eurowizji.



W swojej prawie 60-letniej historii zespół "Ricchi E Poveri" wydał niezliczoną ilość piosenek. Jednak największe hity kwartetu z Genui to przede wszystkim utwory "M'innamoro di te", "Piccolo amore", "Ciao Italy, ciao amore" czy "Voulez vous danser". W Polsce największą popularnością cieszą się z kolei "Acapulco", "Made in Italy", "Mamma Maria" i "Sarà perchè ti Amo". Szczególnie piosenka "Mamma Maria" jest zapewne znana wszystkim uczestnikom polskich wesel.