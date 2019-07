Sinner z nowym albumem "Santa Muerte"

Niemiecka formacja Sinner wyda we wrześniu nową płytę.

Sinner we wrześniu wyda nową płytę /Oficjalna strona zespołu

"Santa Muerte", 17. album rockowo-heavymetalowego zespołu pod wodzą śpiewającego basisty Mata Sinnera z Primal Fear, wyprodukowano przy współpracy z Dennisem Wardem (Pink Cream 69, Unisonic, Gus G.), który odpowiadał również za miks i mastering.

Jest to zarazem pierwsza płyta grupy z udziałem włoskiej wokalistki Giorgii Colleluori, znanej dotąd między innymi z symfo-powermetalowej formacji Eternal Idol.

Wśród gości usłyszymy brytyjskiego wokalistę Ricky’ego Warwicka z Thin Lizzy i Black Star Riders (utwór "What Went Wrong") oraz Ronniego Romero, chilijskiego frontmana Ritchie Blackmore’s Rainbow ("Fiesta Y Copas"), a także szwedzkiego gitarzystę Magnusa Karlssona z Primal Fear ("Death Letter") i niemieckiego wokalistę wspierającego Saschę Krebsa.

Longplay “Santa Muetre" promować będą trzy single: “Fiesta Y Copas", “Last Exit Hell" i “Death Letter". Do pierwszego z nich, opublikowanego na początku lipca, nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Nowy album podopiecznych niemieckiej AFM Records trafi do sprzedaży 13 września.



Na płycie "Santa Muerte" usłyszymy 12 kompozycji. Oto ich tytuły:



1. "Shine On"

2. "Fiesta Y Copas"

3. "Santa Muerte"

4. "Last Exit Hell"

5. "What Went Wrong"

6. "Lucky 13"

7. "Death Letter"

8. "Craving"

9. "The Wolf"

10. "Misty Mountain"

11. "The Ballad Of Jack"

12. "Stormy Night".