Sickbay z nową EP-ką "Brutal Existence"

"Brutal Existence", nową EP-kę nowojorskich deathmetalowców, zarejestrowano, zmiksowano i poddano masteringowi pod okiem producenta Mike'a Usifera z Usifer Productions.



Okładka to dzieło singapurskiego artysty Dedy (Badic Art).



"Die", "Fueled By Hetred", "Stench Of Death" i "Aggressive Betrayer" - to utwory, które znajdziemy na "Brutal Existence".



Materiał będzie mieć swą premierę 18 lutego 2022 roku nakładem amerykańskiej Redefining Darkness Records (CD w digipacku, cyfrowo).



Dodajmy, że death metal tworzony przez trio w osobach Toma Peluso (bas / wokal), Jima Sinona (gitara) i Joego Merando (perkusja) posiada charakterystyczny dla części nowojorskich zespołów, hardcore'owy szlif spod znaku Youth Of Today czy Cro-Mags, który splata się z ciężarem mającym swe korzeni w muzyce m.in. Obituary, Immolation oraz ziomków Sickbay z Suffocation i Pyrexii.



Z nową kompozycją "Fueled By Hetred" Sickbay możecie się zapoznać poniżej: