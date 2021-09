Shock Wave: Debiutancka płyta gotowa

Choć początki Shock Wave sięgają lat 80., zespół wznowił działalność dopiero w 2020 roku, czego owocem jest płyta "Force Ethics".

Jej wydaniem zajmie się madrycka Xtreem Music, która szykuje wersję CD oraz edycje cyfrowe. Premierę debiutanckiego longplaya thrashowego tria z Hiszpanii zaplanowano na 4 listopada.

Aktualny skład Shock Wave współtworzą basista Vicente Payá (Golgotha, Unbounded Terror), gitarzysta Insekkton (Firesword, Inferitvm) oraz wokalista Floren.

Premierowej kompozycji "Endless Ammunition" Shock Wave możecie posłuchać poniżej:

Na płycie "Force Ethics" usłyszymy 11 utworów. Oto ich tytuły:



1. "Immune To Voodoo"

2. "From Nothingness To Misery"

3. "Endless Ammunition"

4. "Second To None"

5. "Never Unplugged"

6. "Vegan Predator"

7. "Fabulous X-25 Thunder Lion Attack"

8. "T.T.H.S."

9. "Rubbish Under The Carpet"

10. "Marble Skin"

11. "Anger Is For Amateurs".