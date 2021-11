Shape Of Despair po nagraniach płyty "Return To The Void"

"Return To The Void", piątą płytę formacji z Helsinek, zmiksował Samuel Ruotsalainen w studiu Beat Domination, masteringiem zaś - w studiu Chartmakers West - zajął się Svante Forsbäck.



Autorem okładki pierwszego od siedmiu lat albumu Shape Of Despair jest polski artysta Mariusz Krystew, który współpracuje z Finami od ponad dwóch dekad.



Dodajmy, że gitarzystą Shape Of Despair jest Tomi Ullgrén z Impaled Nazarene, były muzyk Finntroll, z którym kojarzeni są także perkusista Samu Ruotsalainen i basista Sami Uusitalo.

Nowy materiał Shape Of Despair trafi do sprzedaży 25 lutego 2022 roku pod banderą francuskiej wytwórni Season Of Mist (CD w digipacku, jako dwupłytowy album winylowy, drogą elektroniczną).



Z premierowym utworem "Reflection In Slow Time" Shape Of Despair możecie się zapoznać poniżej:

Wideo SHAPE OF DESPAIR - "Reflection in Slow Time" (2021) Visualizer

Na płycie "Return To The Void" usłyszymy sześć kompozycji. Oto ich tytuły:



1. "Return To The Void"

2. "Dissolution"

3. "Solitary Downfall"

4. "Reflection In Slow Time"

5. "Forfeit"

6. "The Inner Desolation".