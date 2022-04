Shakira sprzedała ponad 80 milionów płyt na całym świecie. Jest zdobywczynią wielu nagród, w tym trzech Grammy, jedenastu Latin Grammy oraz World Music Awards, American Music Awards i Billboard Music Awards.

Shakira ( posłuchaj! ) jest jedyną artystką z Ameryki Południowej, która miała numer jeden na liście przebojów w Stanach Zjednoczonych. Ma na swoim koncie 4 z 20 najlepiej sprzedających się hitów ostatniej dekady i należy do pięciu najlepszych wykonawców Youtube wszech czasów z ponad 18 miliardami wyświetleń.

Ostatni album Shakiry "El Dorado" znalazł się na pierwszym miejscu w iTunes w 37 krajach. Zdobył także nagrodę dla najlepszego popowego albumu wokalnego na rozdaniu Latin Grammy Awards 2017 oraz dla najlepszego popowego albumu latynoskiego na rozdaniu nagród Grammy w 2018 roku. Płyta ma do tej pory ponad 10 miliardów odtworzeń w serwisach streamingowych i znajduje się wśród najczęściej odtwarzanych kobiecych albumów wszech czasów.

W listopadzie 2018 roku Shakira zakończyła niezwykle udaną trasę El Dorado World Tour. Występ Shakiry z Jennifer Lopez na Super Bowl LIV zdobył cztery nominacje do Emmy i stał się najpopularniejszym występem Halftime Show na Youtube.

Wtedy zapowiedziała, że zaczyna pracę na nowym albumem.

Shakira wraca? Fani zwrócili uwagę na jeden szczegół

Czujni fani, zauważyli, że w miniaturkach kilku teledysków Shakiry na YouTube, pojawił się... tajemniczy robot.

Futurystycznego, humanoidalnego robota można zobaczyć w tle miniaturek do takich teledysków jak "Whenever, Wherever" ( sprawdź! ), "Waka Waka (This Time for Africa)", "Hips Don't Lie" ( zobacz! ) i "Me Enamoré". Pojawił się nawet za Shakirą i jej tancerzami w miniaturce nagranego z Black Eyed Peas kawałku, "Girl Like Me".

Jak dotąd piosenkarka nie podała żadnego wytłumaczenia pojawienia się robotów, co spowodowało dyskusje w sieci.

Niektórzy uważają, że może to być znak, że to zwiastun nowej ery w twórczości piosenkarki. Inni twierdzą, że Shakira mogła zostać zaatakowana przez hakerów.

Jeden z fanów wysunął nawet tezę, że robot jest przyszłą wersją Shakiry, która spogląda wstecz na swoje poprzednie osiągnięcia. Może to być wskazówka, by spodziewać się futurystycznych, klubowych hitów na jej nadchodzącym, 12. studyjnym albumie.

Mimo wielu panuje powszechna zgoda co do tego, że nadchodzą nowe wieści.

"Shakira próbuje nam coś powiedzieć" - napisał ktoś na Twitterze.

