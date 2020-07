Serpent Omega: Album "II" w szczegółach

Sztokholmska grupa Serpent Omega ujawniła szczegóły premiery drugiej płyty.

Serpent Omega po raz drugi /Oficjalna strona zespołu

Jak informowaliśmy już o tym w lutym, album "II" wyda wytwórnia Icons Creating Evil Art.

Datę premiery nowego materiału sludge / doommetalowej formacji ze Szwecji wyznaczono na 4 września.

Wśród dostępnych edycji znajdziemy wersję CD, winyl oraz odsłonę cyfrową.

Drugi longplay Serpent Omega promuje właśnie opublikowany teledysk do singla "Land Of Darkness". Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Serpent Omega Land of Darkness

Oto program albumu "II":

1. "Orog Nuur"

2. "Land Of Darkness"

3. "Rivers Of Reversed"

4. "Through The Gates"

5. "Chthonic"

6. "At The Mountains Edge"

7. "Av Aska".